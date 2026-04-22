Maresi Austria GmbH ist ein österreichisches Markenartikelunternehmen mit Sitz in Wien. Gegründet 1949, hat sich Maresi vom Distributor der bekannten Alpenmilch zu einem vielseitigen Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen entwickelt. „Das Kerngeschäft umfasst die Leistungsbereiche Marketing, Vertrieb und Logistik für unsere eigenen Marken, z.B. KnabberNossi und Inzersdorfer, aber auch die Distribution internationaler Partnermarken wie etwa Lay’s, Ovomaltine und Isostar“, erklärt Andreas Bassler, Head of Supply Chain Management, Maresi Austria GmbH.

Für die Logistik des Unternehmens zeichnet seit 2009 Raben Logistics Austria verantwortlich und betreibt dafür am Standort Wels das Zentrallager von Maresi. Raben wickelt außerdem die komplette Feinverteilung zu den Kunden aus Wels ab und wird dafür vielfach als Frächter für Vorfrachten von den Produzenten zum Zentrallager eingesetzt.

Im Falle von Übersee-Anlieferungen übernimmt Raben bei der Entladung von Containern zudem die Aufgabe, die eintreffende Ware zu palettisieren und mit GS1-konformen Etiketten zu deklarieren. „Supply Chain und Datenmanagement werden im Logistikprozess immer wichtiger. Der reibungslose Informationsaustausch zwischen Maresi, Raben und unseren Kunden ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, so Bassler. „Raben unterstützt uns nicht nur mit Logistikdienstleistungen, sondern auch mit seinem Know-how. Als wir unser ERP-System 2024 auf eine neue Version umgestellt haben, gab es viele Abstimmungsrunden mit dem Raben-Team, das uns in der Testphase sehr unterstützt hat“, ergänzt der Supply Chain Manager.