Casestudy : Knapp rüstet Asung Daiso für den E-Commerce-Boom
Asung Daiso, Betreiber der führenden koreanischen Fixpreis‑Handelskette, wird an seinem neuen Standort in Yangju eine hochautomatisierte Omnichannel‑Lösung mit Knapp umsetzen. Es handelt sich dabei zugleich um das größte von Knapp jemals in Südkorea errichtete Shuttle‑System. Es ist bereits das elfte Knapp-Projekt in Korea und das vierte gemeinsame Projekt mit Asung Daiso.
Asung Daiso: Vom Start-up zum Retail-Giganten
Asung Daiso hat sich vom koreanischen Start-up zur beliebtesten Fixpreis-Handelskette Südkoreas entwickelt und erzielte 2024 mit rund 2,46 Mrd. Euro den höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte. Das Unternehmen bietet heute ein besonders breites Sortiment von rund 50.000 Artikeln an – darunter Haushalts- und Küchenwaren, Deko- und Wohnaccessoires, Schreib- und Büroartikel, Beauty- und Pflegeprodukte sowie Freizeit- und Kinderartikel. Das stetig wachsende Produktsortiment, die starke Nachfrage im E‑Commerce und die tägliche Versorgung von rund 1.000 Filialen führten zu dem strategischen Entschluss, ein neues, hochperformantes Logistikzentrum zu errichten. Ziel ist es, alle Vertriebskanäle erstmals in einer integrierten Omnichannel-Lösung zu bündeln.
Im Zentrum der neuen Anlage steht das Evo Shuttle 1D von Knapp, das durch seine hohe Lagerdichte, Flexibilität und Skalierbarkeit optimal auf die dynamischen Anforderungen von Asung Daiso ausgelegt ist. Die große Artikelvielfalt, stark schwankende Mengen und der hohe Durchsatzbedarf machten ein System erforderlich, das sowohl effizientes Batch‑Picking für die Shop‑Belieferung als auch schnelle, ergonomische Goods‑to‑Person‑Prozesse für den E‑Commerce ermöglicht. Auf Grundlage der positiven Erfahrungen aus drei bestehenden Anlagen entschied sich Asung Daiso erneut für KNAPP – und damit für eine Lösung, die das Unternehmen langfristig in seinem Wachstumskurs unterstützt.
„Mit der neuen Knapp‑Lösung ist es uns erstmals gelungen, die Versorgung unserer Filialen und die Abwicklung unserer Online‑Bestellungen über eine vollständig integrierte Lösung zusammenzuführen. Die hohe Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit des Systems waren dabei entscheidend, um unser weiteres Wachstum nachhaltig zu unterstützen.“, erklärt Chang In Hwan, Vice President Asung Daiso.
Technische Highlights der neuen Anlage
Das neue Logistikzentrum in Yangju erstreckt sich über drei Ebenen mit insgesamt 165.000 m² Lagerfläche und zählt zu den leistungsstärksten Omnichannel-Anlagen im koreanischen Retail-Sektor. Im Herzstück des Systems arbeitet ein 20‑gassiges Evo Shuttle 1D mit nahezu 140.000 Lagerplätzen. Diese Shuttle-Lösung ermöglicht hohe Ein- und Auslagerleistungen, schafft maximale Prozesssicherheit und bildet die Basis für die effiziente Versorgung aller Kanäle.
Ergänzt wird das Shuttle-System durch moderne Technologien entlang der gesamten Prozesskette: leistungsstarke Sorter für die Flow‑Rack-Bereiche, ergonomische Pick-it-Easy-Stationen für den Online-Handel sowie umfassende Förder- und Verbindungsstrecken über alle Ebenen hinweg. Für die Filialbelieferung kommt ein Batch-Picking-Konzept zum Einsatz, das große Auftragsmengen in kurzer Zeit zusammenführt und sortenrein bereitstellt. Die Softwarelösungen reichen von KiSoft WCS, über die Maschinensteuerung bis hin zu KiSoft Analytics und steuern und überwachen sämtliche Materialflüsse für maximale Transparenz in Echtzeit. Insgesamt ermöglicht die Anlage Volumina von bis zu 50.000 E‑Commerce-Bestellungen täglich sowie die Versorgung von rund 1.000 Stores – mit mehr als 1,1 Mio. Artikeln pro Tag.
Knapp und Doosan Logistics Solution verbindet eine gewachsene, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seit 2018 setzen die Partner gemeinsam anspruchsvolle Logistikprojekte um und haben in dieser Zeit drei leistungsstarke Anlagen realisiert, die maßgeblich zum Wachstum von Asung Daiso beigetragen haben. Die enge Kooperation, das tiefgehende Prozessverständnis und die Fähigkeit, Lösungen präzise an die individuellen Anforderungen des koreanischen Retailmarktes anzupassen, haben das Fundament für das nunmehr vierte gemeinsame Projekt geschaffen. Mit der neuen Anlage in Yangju setzen die drei Unternehmen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort und schaffen eine zukunftssichere Logistiklösung, die das weitere Wachstum von Asung Daiso entlang aller Vertriebskanäle nachhaltig unterstützt.