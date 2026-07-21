Asung Daiso hat sich vom koreanischen Start-up zur beliebtesten Fixpreis-Handelskette Südkoreas entwickelt und erzielte 2024 mit rund 2,46 Mrd. Euro den höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte. Das Unternehmen bietet heute ein besonders breites Sortiment von rund 50.000 Artikeln an – darunter Haushalts- und Küchenwaren, Deko- und Wohnaccessoires, Schreib- und Büroartikel, Beauty- und Pflegeprodukte sowie Freizeit- und Kinderartikel. Das stetig wachsende Produktsortiment, die starke Nachfrage im E‑Commerce und die tägliche Versorgung von rund 1.000 Filialen führten zu dem strategischen Entschluss, ein neues, hochperformantes Logistikzentrum zu errichten. Ziel ist es, alle Vertriebskanäle erstmals in einer integrierten Omnichannel-Lösung zu bündeln.

Im Zentrum der neuen Anlage steht das Evo Shuttle 1D von Knapp, das durch seine hohe Lagerdichte, Flexibilität und Skalierbarkeit optimal auf die dynamischen Anforderungen von Asung Daiso ausgelegt ist. Die große Artikelvielfalt, stark schwankende Mengen und der hohe Durchsatzbedarf machten ein System erforderlich, das sowohl effizientes Batch‑Picking für die Shop‑Belieferung als auch schnelle, ergonomische Goods‑to‑Person‑Prozesse für den E‑Commerce ermöglicht. Auf Grundlage der positiven Erfahrungen aus drei bestehenden Anlagen entschied sich Asung Daiso erneut für KNAPP – und damit für eine Lösung, die das Unternehmen langfristig in seinem Wachstumskurs unterstützt.

„Mit der neuen Knapp‑Lösung ist es uns erstmals gelungen, die Versorgung unserer Filialen und die Abwicklung unserer Online‑Bestellungen über eine vollständig integrierte Lösung zusammenzuführen. Die hohe Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit des Systems waren dabei entscheidend, um unser weiteres Wachstum nachhaltig zu unterstützen.“, erklärt Chang In Hwan, Vice President Asung Daiso.