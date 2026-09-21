Mit dem Benchmarking allein soll es allerdings nicht bleiben. Fleet Insights baut auf dem 2025 eingeführten KI-gestützten Fleet Advisor auf. Anwender können dort Fragen zu ihren Flottendaten stellen und unmittelbar Antworten erhalten. Aus dem Fleet-Insights-Dashboard können sie direkt in den Fleet Advisor wechseln, um Fahrzeug-, Fahrer- und Betriebsdaten detaillierter zu untersuchen.

Für Ende Oktober kündigt Webfleet einen weiteren Schritt an: Der Fleet Advisor soll KI-gestützte Empfehlungen liefern. Die Software soll dabei nicht nur Leistungsdefizite identifizieren, sondern mögliche Ursachen aufzeigen und Maßnahmen danach priorisieren, welchen Einfluss sie voraussichtlich auf die Performance haben.

Damit stellt sich allerdings auch die Frage, wie weit die Entscheidungskompetenz einer solchen Anwendung reichen soll. Schmid zieht hier eine klare Grenze: „KI sollte unterstützen, nicht ersetzen.“ Sie könne große Datenmengen analysieren, Zusammenhänge erkennen und jene Maßnahmen identifizieren, die voraussichtlich den größten Effekt haben. „Die letztendliche Entscheidung bleibt jedoch beim Flottenmanager.“

Das gelte insbesondere bei Investitionen in neue Fahrzeuge, Personalmaßnahmen, strategischen Unternehmenszielen oder der Verteilung von Budgets. Dafür seien neben Daten auch Erfahrung, Unternehmenskenntnis und die jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen notwendig. KI könne eine Entscheidungsgrundlage liefern und konkrete nächste Schritte vorschlagen, die Verantwortung für die tatsächliche Umsetzung solle jedoch beim Menschen bleiben.

Sehen Sie hier auch den Blitztalk mit Wolfgang Schmid, wo er die Frage beantwortet, wo sich im Flottenbetrieb am schnellsten und nachhaltigsten Geld sparen lässt.