Mobile Robotik im Blitztalk : FastBots statt Fördertechnik: Wann sich mobile Robotik rechnet
Starre Förderstrecke oder flexible Roboterflotte? Entscheidend sind laut Daniel Möller vor allem Transportleistung, Auslastung und die Frage, wie stark die Mengen schwanken. Die FastBots Solution von SSI Schäfer ist nach Unternehmensangaben für Leistungen von rund 100 bis zu 20.000 Transporten pro Stunde skalierbar.
Besonders bei E-Commerce-Peaks oder geplanten Ausbaustufen sieht Möller einen Vorteil: „Wenn ein Kunde aber künftig verschiedene Ausbauphasen plant oder große Schwankungen hat, etwa typische Peaks im E-Commerce, spielt die Fastbot-Lösung ihre Stärke aus: Sie lässt sich flexibel skalieren.“
Wann Fördertechnik günstiger bleibt
Bei konstant hohen Mengen kann dagegen klassische Fördertechnik wirtschaftlicher sein. Möller nennt als Beispiele rund 800 Transporte pro Stunde bei normaler Fördertechnik beziehungsweise 3.000 Transporte bei High-Speed-Loops, wenn diese entsprechend ausgelastet sind.
Im dispo-Blitztalk mit Michaela Holy erklärt Möller außerdem, warum für den Durchsatz nicht die Geschwindigkeit eines einzelnen Roboters, sondern der Verkehrsfluss der gesamten Flotte entscheidend ist. Thema sind auch Energieversorgung, Wartung im 24/7-Betrieb und die Übergabe unterschiedlicher Ladungsträger.