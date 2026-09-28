Starre Förderstrecke oder flexible Roboterflotte? Entscheidend sind laut Daniel Möller vor allem Transportleistung, Auslastung und die Frage, wie stark die Mengen schwanken. Die FastBots Solution von SSI Schäfer ist nach Unternehmensangaben für Leistungen von rund 100 bis zu 20.000 Transporten pro Stunde skalierbar.

Besonders bei E-Commerce-Peaks oder geplanten Ausbaustufen sieht Möller einen Vorteil: „Wenn ein Kunde aber künftig verschiedene Ausbauphasen plant oder große Schwankungen hat, etwa typische Peaks im E-Commerce, spielt die Fastbot-Lösung ihre Stärke aus: Sie lässt sich flexibel skalieren.“