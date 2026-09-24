Sonae Arauco zählt nach Unternehmensangaben zu den größten Herstellern von Holzwerkstofflösungen weltweit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Holzwerkstoffe unter anderem für den Bau, die Möbelindustrie und den Innenausbau.

Am portugiesischen Standort Oliveira do Hospital investiert Sonae Arauco derzeit rund 50 Millionen Euro in den Ausbau. Zu den Projekten gehört ein neues automatisiertes Hochregallager, das ein bestehendes Lagergebäude ersetzt.

Mit dem Stahlbau wurde voestalpine Krems Finaltechnik beauftragt. Die eigentliche Herausforderung lag jedoch rundherum: Das Lager entstand auf einem dicht bebauten Werksgelände bei laufender Produktion, mehr als 17.000 Kubikmeter Aushub mussten durch das Areal abtransportiert werden.