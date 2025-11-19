Die SPS Maschinenbau GmbH hat am Dienstag Insolvenz beim Landesgericht Wels angemeldet. Der laufende Geschäftsbetrieb bleibt jedoch bestehen. Geplant ist ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 5,67 Millionen Euro, während die Vermögenswerte mit rund 2 Millionen Euro angegeben werden. Vorgesehen ist derzeit „eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren“.

Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und beschäftigt aktuell 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist auf Komplettlösungen für Automatisierungsprojekte spezialisiert – insbesondere im Bereich von Aluminium-Extrusionsanlagen – und gehört zur SPS-Unternehmensgruppe.