Der EU-Beitritt hat Österreichs Forschungs- und Technologiesektor maßgeblich vorangebracht. Trotz eines anfänglichen "Kulturschocks" und der Sorge, lediglich als Nettozahler zu agieren, habe sich der Beitritt als klare Chance erwiesen, erklärt Klaus Schuch vom Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) gegenüber der APA. Die eingeworbenen Mittel im Rahmen der EU-Forschungsrahmenprogramme stiegen von rund 200 Millionen auf über zwei Milliarden Euro – eine Verzehnfachung in knapp drei Jahrzehnten.

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Ein Schlüsselfaktor für diesen Erfolg war laut Schuch die enge Zusammenarbeit der zuständigen Ministerien für Forschung, Technologie und Innovation bei der Schaffung einer nationalen Unterstützungsstruktur. „Die österreichischen Forscherinnen und Forscher wussten ja nicht, wie das europäische Spiel funktioniert“, so der ZSI-Leiter, der auch am aktuellen „Forschungs- und Technologiebericht 2025“ mitwirkte.

Ein wichtiges Instrument war dabei die Gründung des Büros für internationale Forschungs- und Technologiekooperation. Dieses berät bis heute darüber, wie Fördergelder aus EU-Töpfen zielgerichtet abgerufen werden können. Die Unterstützungsstruktur, inzwischen bei der Forschungsförderungsgesellschaft FFG angesiedelt, bleibt laut Schuch essenziell, da sich die Rahmenprogramme laufend verändern.