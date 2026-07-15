Mit der Initiative will Österreich seine Beteiligung an Projekten der EU-Investitionsstrategie „Global Gateway“ ausbauen. Erstmals arbeiten dafür alle relevanten österreichischen Institutionen eng zusammen. Beteiligt sind das Außenministerium, das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium, die Oesterreichische Kontrollbank, die Oesterreichische Entwicklungsbank, die Austrian Development Agency und die Wirtschaftskammer Österreich.

Ziel ist es, österreichische Unternehmen bei der Beteiligung an internationalen Projekten zu unterstützen. Die beteiligten Stellen sollen ihre Förder- und Finanzierungsinstrumente mit europäischen Angeboten verzahnen. Unternehmen werden von der Entwicklung einer ersten Projektidee über die Umsetzung bis zum Schließen möglicher Finanzierungslücken begleitet.