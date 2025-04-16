Rund 600 Beschäftigte haben sich nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall in Leinfelden-Echterdingen versammelt, um gegen die geplanten Werksschließungen von Bosch Power Tools zu protestieren. Die Aktion fand im Rahmen einer Betriebsratssprechstunde am Hauptsitz des Unternehmens nahe Stuttgart statt – ein klares Signal gegen den angekündigten Arbeitsplatzabbau.

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Der Technologiekonzern Bosch hatte zuvor bekannt gegeben, zwei Standorte der Werkzeugsparte Power Tools in Deutschland schließen zu wollen – darunter die Fertigung am Hauptsitz sowie das Werk im sächsischen Sebnitz. Beide sollen spätestens ab dem Jahr 2026 nicht weiter betrieben werden. Insgesamt sind mehr als 500 Arbeitsplätze betroffen.

Die IG Metall sowie der Betriebsrat kritisieren das Vorhaben scharf. „Nicht nur, weil Bosch keinerlei Verantwortung gegenüber Beschäftigten zeige. Der Schritt füge auch der Marke Bosch großen Schaden zu“, so Karin Solda, Betriebsratsvorsitzende von Power Tools am Stammsitz. Sie kündigte entschlossenen Widerstand an: „Man werde um jeden Arbeitsplatz kämpfen.“