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04.11.2025
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Portraitfoto von Rudolf Loidl
Rudolf Loidl, Chefredakteur Industriemagazin - © Rudolf Loidl
Erstveröffentlichung
04.11.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Redaktion INDUSTRIEMAGAZIN