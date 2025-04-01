Lenzing hatte in den vergangenen Jahren stark unter der schwachen Konjunktur gelitten und mit Nachfrageschwäche und massiven Abschreibungen zu kämpfen. Unter Bickels Führung sei es gelungen, "die geplanten Beiträge aus dem Performance-Programm deutlich über zu erfüllen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

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Das Performance-Programm wurde 2023 gestartet und soll vor allem die Profitabilität, den Cashflow und die Krisenresistenz des Unternehmens steigern. Trotz des Ausscheidens von Bickel soll das Programm weitergeführt werden. "Wir bedanken uns für die engagierte Zusammenarbeit und wünschen Walter Bickel für seinen weiteren Weg alles Gute“, so Cord Prinzhorn, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG.