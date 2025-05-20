Steigende Cloud-Kosten : Cloud-Repatriierung: Kostenexplosion treibt Unternehmen zurück ins eigene Rechenzentrum

20.05.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Steigende Kosten, Sicherheitsbedenken und Performance-Probleme treiben immer mehr Unternehmen aus der Public Cloud zurück auf eigene Server. Der Trend zur Repatriierung zeigt: Die Cloud ist nicht mehr alternativlos – gerade für datenintensive und regulierte Branchen.
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Neben den Kosten sind auch technische und betriebliche Aspekte für den Wunsch nach Cloud-Repatriierung entscheidend.  

- © Lance - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
20.05.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Wolfgang Korne