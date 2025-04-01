Risikoverlagerung im Maschinenbau : So revolutionieren digitale Geschäftsmodelle den Maschinenbau

01.04.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Lange hat die Maschinenbaubranche gutes Geld mit dem Verkauf ihrer Maschinen mit wenig Service verdienen können. Jetzt schwächelt die Branche. Neue digitale Geschäftsmodelle sollen helfen. Aber wie?

Inhalt

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Maschinenbau Digitalisierung: Darstellung eines modernen Maschinenbaubetriebs, der von digitalen Geschäftsmodellen und datengetriebener Wartung profitiert.

- © Leo - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
01.04.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Norbert Regitnig-Tillian