Im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZINS belegt die SISCON Unternehmensberatung GmbH & Co KG den 2. Platz in der Kategorie „Restrukturierung“. Die Bewertung durch 250 Führungskräfte bestätigt SISCON als eine der führenden Adressen für Sanierungs- und Restrukturierungsberatung in Österreich.

Die hervorragende Platzierung unterstreicht die langjährige Expertise von SISCON in der erfolgreichen Begleitung österreichischer KMU durch wirtschaftlich herausfordernde Situationen. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit bietet SISCON verlässliche Strategien, fundierte Analysen und nachhaltige Lösungen für Unternehmen im Wandel.

„Sanierung heißt Verantwortung übernehmen“, betont Mag. Wolfgang Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der SISCON Unternehmensberatung: „In herausfordernden Situationen brauchen Unternehmer:innen nicht nur Konzepte, sondern verlässliche Partner die Klarheit und Transparenz schaffen, bereit sind Verantwortung zu übernehmen und mit ruhiger Hand aus der Krise herausführen. Unsere Erfahrung in der Restrukturierung aber auch in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und -konzepte ermöglicht es uns maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen zu liefern und umzusetzen.“

Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz führt SISCON Unternehmen nicht nur aus Krisen, sondern positioniert sie auch strategisch für zukünftige Herausforderungen. Im Fokus stehen dabei fachliche Tiefe, praxisorientierte Methodik und vertrauensvolle Zusammenarbeit – stets mit dem Ziel: wirtschaftliche Stabilität sichern und neue Perspektiven eröffnen. Seit der Gründung 2009 mit Sitz in Wien hat sich SISCON auf die Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert – mit den Schwerpunkten Sanierung, Start-ups, M&A, Unternehmensnachfolge und externes Controlling.

Das INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Studien im österreichischen Beratungsmarkt. Im Mai 2025 wurden 250 Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft und Industrie befragt. Bewertet wurden unter anderem Fachkompetenz, Umsetzungsqualität, strategische Ausrichtung und der konkrete Mehrwert für Klient:innen.