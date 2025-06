Die SHS Unternehmensberatung wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN als beste Beratung in der Kategorie „Organisationsberatung“ ausgezeichnet. Mit dieser Platzierung steht SHS an der Spitze eines der zentralen Themenbereiche der heimischen Wirtschaft – der erfolgreichen Gestaltung von Organisationen in Zeiten ständigen Wandels.

Die Auszeichnung spiegelt die konsequente Spezialisierung der Beratung auf strukturelle Entwicklung, Change Management und unternehmerische Transformation wider – besonders relevant angesichts der vielfältigen Herausforderungen, mit denen Unternehmen aktuell konfrontiert sind.

Clemens Satke, Geschäftsführer der SHS Unternehmensberatung, zeigt sich stolz über die Spitzenplatzierung: „Nach mehreren Auszeichnungen in den letzten Jahren nun auch Gesamtsieger in der Kategorie ‚Organisationsberatung‘ zu sein, macht uns unglaublich stolz. Organisation ist unsere Kernkompetenz – seit knapp 30 Jahren. Unser Team begeistern täglich für Veränderung, das erfordert hohes Engagement. Wir freuen uns daher, dass unsere Arbeit von den führenden CEOs auf diesem Wege erneut ausgezeichnet wird.“

SHS begleitet Unternehmen verschiedenster Branchen bei organisatorischen Neuausrichtungen, Kulturwandel-Prozessen und der Stärkung innerbetrieblicher Resilienz. Der Beratungsansatz kombiniert methodische Tiefe mit ergebnisorientierter Umsetzung – stets mit dem Menschen im Zentrum des Wandels.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Erhebungen im österreichischen Consulting-Markt. Im Mai 2025 wurden 250 Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft und Industrie befragt. Bewertet wurden unter anderem Fachkompetenz, Umsetzungserfolg, strategisches Verständnis und der konkrete Nutzen für die Klient:innen. In die Analyse einbezogen wurden klassische Beratungsunternehmen, IT- und Inhouse-Consultants sowie spezialisierte Beratungseinheiten großer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.