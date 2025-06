Die Unternehmensberatung risk on mind zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZINS zu den gefragtesten Spezialisten für zukunftsorientiertes Risikomanagement in Österreich. In der Kategorie „Innovationsberatung“ erreichte das Unternehmen den 2. Platz, in der Branche „Banken und Versicherungen“ wurde ein 3. Platz erzielt.

Mit diesen Platzierungen wird risk on mind für seine Kompetenz in der Verbindung von digitaler Innovation und strategischer Risikosteuerung ausgezeichnet – insbesondere in einem Umfeld, in dem komplexe Risiken zunehmend zum Erfolgsfaktor werden.

Zur Auszeichnung im Bereich Innovationsberatung erklärt das Unternehmen: „Wir glauben an eine Zukunft, in der Unternehmen Risiken nicht fürchten, sondern souverän steuern – mit intelligenten digitalen Lösungen. risk on mind unterstützt Organisationen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und gezielt zu managen. Mit modernsten Technologien schaffen wir Transparenz und stärken das Vertrauen in unternehmerische Entscheidungen. Unser Ansatz verbindet strategisches Risikomanagement mit benutzerfreundlichen Tools, wie unserer hauseigenen Software rismo®, für nachhaltige Resilienz. So machen wir Risiko nicht zur Bedrohung, sondern zur Chance für langfristigen Erfolg.“

Auch in der Finanz- und Versicherungsbranche wird die Arbeit des Unternehmens hochgeschätzt, wie das Ranking bestätigt. „Als unabhängige Berater ist es unser Anspruch, Chancen im Risiko sichtbar zu machen. Denn falsche Risikoeinschätzungen – oft verursacht durch Wissens- oder Informationsmangel – führen zu gravierenden Nachteilen wie überhöhten Prämien oder dem Verlust von Versicherungsschutz. Wir helfen Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Position am Markt nachhaltig zu stärken. Wir freuen uns sehr über die Top-Platzierung im aktuellen Berater-Ranking in der Kategorie ‚Banken und Versicherungen‘ – und danken unseren Kunden für ihr Vertrauen!“

Das jährlich publizierte Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS zählt zu den wichtigsten unabhängigen Marktstudien der Branche. Im Mai 2025 wurden 250 Entscheidungsträger:innen aus österreichischen Unternehmen zu ihren Erfahrungen mit Beratungsdienstleistern befragt. Bewertet wurden unter anderem Beratungsqualität, Innovationsfähigkeit, Umsetzungsstärke und konkreter Kundennutzen. In die Studie flossen klassische Unternehmensberatungen, IT-Dienstleister, Inhouse-Beratungseinheiten sowie spezialisierte Anbieter wie risk on mind ein.