Die ERA Group zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN zu den erfolgreichsten Beratungsunternehmen in Österreich. In der Kategorie „Produktionsmanagement“ sicherte sich das Unternehmen den 1. Platz, in der Branche „Familienunternehmen & Mittelstand“ belegte es einen starken 2. Platz.

Diese Auszeichnungen bestätigen die hohe Umsetzungsstärke und den konkreten Mehrwert, den ERA mit seinem praxisorientierten Beratungsansatz für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung generiert – insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

Matthias Droste, Country Manager DACH bei der ERA Group, sieht in der Platzierung eine klare Bestätigung des Beratungsansatzes: „Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Dass wir nicht nur unsere Spitzenposition im Bereich Produktionsmanagement behaupten konnten, sondern auch im Segment Mittelstand und Familienunternehmen eine Big-Four-Beratung von Platz eins verdrängt haben, unterstreicht den hohen Praxisnutzen unserer erfolgsabhängigen, messbaren und umsetzungsstarken Beratungsleistungen. Gerade in diesen volatilen Zeiten trifft unser Ansatz den Bedarf zahlreicher Unternehmen in Österreich besonders gut.“

Mit langjähriger Erfahrung im Kosten- und Prozessmanagement unterstützt die ERA Group ihre Kund:innen dabei, operative Exzellenz zu erreichen und wirtschaftliche Potenziale nachhaltig zu heben – besonders in produktionsintensiven Branchen sowie in eigentümergeführten Unternehmen mit begrenzten Ressourcen.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN zählt zu den aussagekräftigsten Marktstudien der heimischen Beratungsbranche. Für die aktuelle Ausgabe wurden im Mai 2025 250 Entscheidungsträger:innen österreichischer Unternehmen befragt. Die Bewertung basiert auf Kriterien wie Umsetzungsqualität, Branchenkenntnis, Kundenorientierung und messbarer Nutzen. In die Analyse einbezogen wurden klassische Beratungsfirmen, IT-Consultants, Inhouse-Teams sowie Beratungseinheiten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.