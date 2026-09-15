Während die Europäische Union ihre energiepolitische Abkehr von Russland vorantreibt, fließen weiterhin Milliardenbeträge für russisches Flüssigerdgas nach Osten. Besonders deutlich zeigt sich das beim Yamal-LNG-Projekt in der russischen Arktis. Nach Berechnungen der deutschen Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald zahlten europäische Abnehmer zwischen Anfang Januar und dem 5. September 2026 schätzungsweise 7,28 Milliarden Euro für LNG aus Yamal. Damit wurde bereits nach gut acht Monaten der von Urgewald berechnete Wert für das gesamte Jahr 2025 von rund 7,2 Milliarden Euro überschritten.

Die Zahlen markieren allerdings keinen exakt ausgewiesenen Umsatz russischer Unternehmen und erst recht keine direkten Einnahmen des russischen Staatshaushalts. Urgewald berechnet die Werte anhand von transportierten Mengen und europäischen Referenzpreisen. Individuelle Vertragspreise, mögliche Rabatte, Transportkosten, Steuern oder spätere Weiterverkäufe sind nicht öffentlich bekannt und werden in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Die 7,28 Milliarden Euro sind daher als Schätzung des Bruttowerts der Lieferungen zu verstehen.