EU Gasimporte Russland : Europa zahlt Milliarden für russisches LNG: Der letzte Boom vor dem Importstopp?
Während die Europäische Union ihre energiepolitische Abkehr von Russland vorantreibt, fließen weiterhin Milliardenbeträge für russisches Flüssigerdgas nach Osten. Besonders deutlich zeigt sich das beim Yamal-LNG-Projekt in der russischen Arktis. Nach Berechnungen der deutschen Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald zahlten europäische Abnehmer zwischen Anfang Januar und dem 5. September 2026 schätzungsweise 7,28 Milliarden Euro für LNG aus Yamal. Damit wurde bereits nach gut acht Monaten der von Urgewald berechnete Wert für das gesamte Jahr 2025 von rund 7,2 Milliarden Euro überschritten.
Die Zahlen markieren allerdings keinen exakt ausgewiesenen Umsatz russischer Unternehmen und erst recht keine direkten Einnahmen des russischen Staatshaushalts. Urgewald berechnet die Werte anhand von transportierten Mengen und europäischen Referenzpreisen. Individuelle Vertragspreise, mögliche Rabatte, Transportkosten, Steuern oder spätere Weiterverkäufe sind nicht öffentlich bekannt und werden in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Die 7,28 Milliarden Euro sind daher als Schätzung des Bruttowerts der Lieferungen zu verstehen.
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EU-Gasimporte: Warum russisches Flüssigerdgas 2026 noch einmal zulegt
Beim Umfang der Importe zeigt der Trend dennoch klar nach oben. In den ersten acht Monaten des Jahres 2026 erreichten nach Auswertung von Daten des Energieanalysedienstes Kpler 156 Yamal-LNG-Ladungen mit insgesamt 11,39 Millionen Tonnen europäische Häfen. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 142 Lieferungen mit 10,34 Millionen Tonnen. Das entspricht einem Anstieg der nach Europa gelieferten Menge um 10,1 Prozent. Gleichzeitig gingen die weltweiten Exporte des Yamal-Projekts zurück. Europas Anteil an den Lieferungen stieg dadurch von 78,2 auf 88,9 Prozent.
Damit entsteht ein widersprüchliches Bild: Insgesamt hat die EU ihre Abhängigkeit von russischem Gas seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022 drastisch reduziert. Nach Angaben der Europäischen Kommission sank Russlands Anteil an den gesamten EU-Gasimporten von rund 45 Prozent vor dem Krieg auf etwa zwölf Prozent im Jahr 2025. Die Einfuhren von russischem Pipelinegas gingen besonders stark zurück. Gleichzeitig blieb Flüssigerdgas aus Russland länger Bestandteil des europäischen Energiemixes.
Yamal LNG in Europa: Frankreich und Belgien gehören zu den größten Abnehmern
Die größten europäischen Empfänger von Yamal-Gas waren nach den von Euronews veröffentlichten Kpler-Daten 2026 bislang Frankreich, Belgien, Spanien und die Niederlande. Frankreich kam demnach auf rund 4,4 Millionen Tonnen, Belgien auf drei Millionen Tonnen, Spanien auf 2,7 Millionen Tonnen und die Niederlande auf rund 1,1 Millionen Tonnen.
Bereits für das erste Halbjahr hatte Urgewald eine starke Konzentration auf europäische Abnehmer festgestellt. Von 140 damals erfassten Yamal-Ladungen gingen demnach 136 an EU-Häfen. Nur vier erreichten China. Die EU erhielt in diesen sechs Monaten knapp zehn Millionen Tonnen LNG aus dem Projekt.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die besondere Geografie von Yamal. Das Gas wird auf der sibirischen Jamal-Halbinsel nördlich des Polarkreises verflüssigt. Für den Transport durch die teilweise vereisten arktischen Gewässer werden speziell gebaute LNG-Tanker der hohen Eisklasse Arc7 eingesetzt. Diese Schiffe sind teuer, technisch aufwendig und nur in begrenzter Zahl verfügbar.
Arc7-LNG-Tanker: Warum Europas Häfen für Russlands Arktisgas so wichtig bleiben
Zwei europäisch verbundene Schifffahrtsgruppen haben dabei besonderes Gewicht. Nach der Urgewald-Auswertung entfällt ein großer Teil des Yamal-Transports auf Schiffe der in Glasgow ansässigen Seapeak sowie der griechisch verbundenen Dynagas-Gruppe. Euronews beziffert ihren gemeinsamen Anteil an den Exporten auf rund 72 Prozent. Allein sechs Seapeak zugeordnete Arc7-Schiffe transportierten zwischen Januar und August 2026 demnach 65 Ladungen mit rund 4,73 Millionen Tonnen LNG. Dynagas-Schiffe kamen auf weitere 62 Ladungen und etwa 4,5 Millionen Tonnen.
Gerade im Winter ist diese Flotte für Yamal von besonderer Bedeutung. Während der sommerlichen Navigationsperiode können LNG-Schiffe über die Nördliche Seeroute vergleichsweise direkt Richtung Asien fahren. Mit zunehmender Vereisung wird diese Verbindung jedoch schwieriger. Europa ist geografisch deutlich näher und erlaubt den Spezialtankern schnellere Umläufe zwischen der russischen Arktis und den Entladehäfen.
LNG-Importverbot 2027: Warum EU-Käufer russisches Gas jetzt noch nutzen
Politisch ist das Ende dieses Geschäfts inzwischen festgelegt. Die EU hat Anfang 2026 verbindliche Regeln zum schrittweisen Ausstieg aus russischem Gas verabschiedet. Neue Verträge sowie bestimmte kurzfristige LNG-Verträge unterliegen bereits Verboten. Für noch bestehende langfristige Verträge gilt eine Übergangsfrist. Ab 1. Januar 2027 sollen sämtliche verbleibenden russischen LNG-Importe in die EU verboten sein. Russische Pipelinegaslieferungen sollen spätestens 2027 vollständig auslaufen.
Zusätzlich hat die EU ihre Sanktionen gegen die russische LNG-Infrastruktur ausgeweitet. Das im April 2026 beschlossene 20. Sanktionspaket umfasst unter anderem Beschränkungen für Wartungsleistungen an russischen LNG-Tankern und Eisbrechern sowie für bestimmte Dienstleistungen von LNG-Terminals. Schon frühere Maßnahmen untersagten neue Investitionen und bestimmte Güter und Dienstleistungen für im Bau befindliche russische LNG-Projekte.
Dass die Yamal-Einfuhren kurz vor dem vollständigen Verbot noch einmal steigen, könnte deshalb auch mit den bestehenden langfristigen Verträgen und der nahenden Frist zusammenhängen. Kpler-Analyst Charles Costerrouse erklärte gegenüber Euronews, EU-Käufer könnten ihre zulässigen Importe vor Inkrafttreten des vollständigen Verbots maximieren. Kurzfristige russische LNG-Verträge sind bereits seit dem Frühjahr 2026 von Einschränkungen betroffen.
Hinzu kommen die höheren Gaspreise des Jahres 2026. Sie erklären, warum der geschätzte Geldwert der Lieferungen schneller gestiegen ist als ihre Menge. Ende August waren erst rund 77 Prozent der gesamten Yamal-Menge des Vorjahres in der EU angekommen, der geschätzte Warenwert hatte den Gesamtjahreswert 2025 dennoch bereits überschritten.
Gasspeicher und Gaspreise: Warum der Ausstieg aus russischem LNG riskant bleibt
Ein abrupter Ausstieg ist für die EU auch deshalb sensibel, weil die Versorgungslage angespannt bleibt. Der Europäische Rechnungshof warnte Anfang September, dass Europas Strategie zur vollständigen Abkehr von russischer Energie nicht in allen Bereichen schnell genug vorankomme. Nach von Reuters zitierten Daten waren die europäischen Gasspeicher Anfang September 2026 zu rund 67 Prozent gefüllt – deutlich weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die Prüfer verwiesen zugleich darauf, dass ein Teil des bisherigen Rückgangs beim Gasverbrauch auf milde Winter und hohe Preise zurückzuführen sei und nicht ausschließlich auf strukturelle Veränderungen des Energiesystems.
Genau darin liegt das politische Dilemma. Einerseits will die EU Russland eine wichtige Einnahmequelle entziehen und ihre strategische Abhängigkeit beenden. Andererseits muss sie verhindern, dass der Wegfall russischer Mengen in einer angespannten globalen Marktlage neue Preissprünge oder Versorgungsprobleme verursacht.
Der aktuelle Boom der Yamal-Lieferungen ist deshalb weniger ein Zeichen für eine dauerhafte Rückkehr Europas zu russischem Gas als vielmehr für die Widersprüche der Übergangsphase. Die rechtliche Richtung ist festgelegt: Spätestens zum Jahreswechsel soll russisches LNG weitgehend aus dem EU-Markt verschwinden. Bis dahin aber zeigt der Handel mit der russischen Arktis, wie groß die wirtschaftlichen und logistischen Verflechtungen noch immer sind – und wie anspruchsvoll es ist, sie innerhalb weniger Jahre vollständig zu lösen.