Die wichtigsten europäischen Eingangspunkte für Yamal-Gas waren nach den von Euronews veröffentlichten Kpler-Daten 2026 bislang Häfen in Frankreich, Belgien, Spanien und den Niederlanden. Frankreich kam demnach auf rund 4,4 Millionen Tonnen, Belgien auf drei Millionen Tonnen, Spanien auf 2,7 Millionen Tonnen und die Niederlande auf rund 1,1 Millionen Tonnen. Diese Zahlen zeigen jedoch zunächst, wo LNG-Ladungen entladen oder in das europäische Gasnetz eingespeist wurden – nicht automatisch, wer das Gas wirtschaftlich gekauft hat oder wo es am Ende verbraucht wurde.

Gerade im Fall Belgiens ist diese Unterscheidung entscheidend. Das LNG-Terminal Zeebrugge ist eine zentrale Drehscheibe im westeuropäischen Gasnetz. Belgien verfügt über Pipelineverbindungen nach Deutschland, Frankreich, in die Niederlande, nach Luxemburg, Großbritannien und Norwegen. Regasifiziertes LNG kann daher in Belgien anlanden, ins Netz eingespeist und anschließend in Nachbarländer weitergeleitet werden. Die belgische Wirtschaftsbehörde weist ausdrücklich darauf hin, dass solche Mengen in bestimmten Statistiken als belgische LNG-Importe erscheinen können, selbst wenn sie später per Pipeline exportiert werden.

Damit rückt auch Deutschland stärker in den Blick. Direkte russische LNG-Lieferungen über deutsche Terminals spielen in den Hafenstatistiken keine entsprechende Rolle. Dennoch ist Deutschland über Pipelineflüsse und Vertragsstrukturen indirekt mit den Mengen verbunden. Die staatlich kontrollierte deutsche SEFE hält nach Reuters-Angaben einen langfristigen Vertrag über Yamal-LNG mit Lieferung in Zeebrugge; das Unternehmen bestätigte Reuters zudem, russisches Gas über Frankreich und Belgien zu importieren. Eine exakte Zuordnung einzelner Gasmengen zu Endverbrauchern bleibt im europäischen Gasnetz allerdings nur eingeschränkt möglich.

Bereits für das erste Halbjahr hatte Urgewald eine starke Konzentration der Yamal-Lieferungen auf EU-Häfen festgestellt. Von 140 damals erfassten Yamal-Ladungen gingen demnach 136 an EU-Häfen. Diese Daten zeigen vor allem die Bedeutung europäischer Infrastruktur für das Yamal-Projekt – sie sollten aber nicht als einfache Käufer- oder Verbraucherliste einzelner Staaten gelesen werden.