Der teilstaatliche Energie- und Chemiekonzern OMV musste im ersten Quartal 2025 einen spürbaren Rückgang seiner Gesamtproduktion von Öl und Gas hinnehmen. Die tägliche Fördermenge sank im Vergleich zum vierten Quartal 2024 (337.000 Barrel Öläquivalent pro Tag) um rund 8 Prozent auf durchschnittlich 310.000 boe/d (Barrel Öläquivalent pro Tag). Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 (352.000 boe/d) entspricht das einem Rückgang von etwa 12 Prozent. Die finalen OMV Quartalszahlen Q1 2025 werden am 30. April veröffentlicht.

Die Erdgasproduktion der OMV ging weiter zurück: von 156.000 boe/d im vierten Quartal 2024 auf 132.000 boe/d. Im Vorjahresquartal lag die Produktion noch bei 165.000 boe/d. Auch die Förderung von Rohöl und NGL (Natural Gas Liquids) sank leicht auf 178.000 boe/d (Q4/24: 182.000 boe/d; Q1/24: 187.000 boe/d).