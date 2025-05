Mit innovativer Technologie, einem Schulungsangebot, sowie der Möglichkeit Emissions-Ergebnisse regelkonform verifizieren zu lassen wird Ihnen die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks in Ihrem Unternehmen einfach gemacht. Ihrem entscheidenden Schritt in Richtung CO₂-Neutralität, steht ab sofort nichts mehr im Weg.

Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein Trend, sondern eine Verantwortung, die für jeden Betrieb gilt. Industrieunternehmen aus allen Sektoren sehen sich mit steigenden Anforderungen und wachsenden Herausforderungen betreffend deren Emissionsfreisetzungen konfrontiert. Die erfolgreiche Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks zeigt mittlerweile auch bemerkenswerte wirtschaftliche Effekte. Banken belohnen eine positive Entwicklung des Emissionshaushalts mit verbesserten Finanzierungskonditionen, während in der Wahrnehmung der Kunden das Ansehen als klimafreundliches Unternehmen steigt.

Casestudy

Ein erfolgreicher Produktionsbetrieb setzte nun auf das ganzheitliche Dienstleistungsangebot von TÜV AUSTRIA, um das Ziel der CO₂-Neutralität zu erreichen. Das Prüf- & Zertifizierungsunternehmen bietet neben vielfältigen Prüfdienstleistungen auch ein innovatives CO2-Berechnungstool an, das die regelkonforme und firmeninterne Berechnung des CO₂-Fußabdrucks ermöglicht. Gewonnene Erkenntnisse über die Gesamtemissionen auf Unternehmensebene können so einfach analysiert werden und Reduktionspotential wird sichtbar. „Unser Ziel ist es, CO₂-neutral zu produzieren, die Umwelt zu entlasten und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben“, erklärt der Gesch.ftsführer des Unternehmens. „Mit dem Berechnungstool haben wir erstmals eine flexible und wiederholbare Möglichkeit, unsere Emissionen zu analysieren und zu kontrollieren. In Abstimmung mit den Experten von TÜV AUSTRIA haben wir die Chance zur Selbstkontrolle genutzt. Wir wissen nun an welchen Hebeln wir ansetzen müssen, um unsere Emissionen nachhaltig reduzieren zu können.“

carbon footprint by tami®: Schritt-für-Schritt zur CO₂-Analyse

Das innovative Berechnungstool erfordert keinerlei Installation und führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Berechnungsprozess. Es wurde von den TÜV AUSTRIA Experten entwickelt und basiert auf der internationalen Norm ISO 14064-1 und den Emissionskategorien gemäß dem Greenhouse Gas Protocol. So wird sichergestellt, dass alle Aspekte des CO₂-Fußabdrucks umfassend und standardisiert berücksichtigt werden. Sie behalten einen strukturierten Überblick über sämtliche Daten und können Berechnungen so oft wie nötig aktualisieren, um Auswirkungen bereits getätigter Maßnahmen zu evaluieren. Das Ziel der CO₂-Neutralität wird dadurch greifbar.

Unterstützung bei der Erreichung der SDG-Ziele

Ein weiterer entscheidender Vorteil von carbon footprint by tami® ist die anschließende Möglichkeit zur normgerechten Verifizierung der Ergebnisse. Durch den hohen Standard des Tools und die Einhaltung internationaler Normen lassen sich die Berechnungsergebnisse zuverlässig prüfen und eine Verifizierung wird einfach. Die transparente Dokumentation, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und die Nachvollziehbarkeit der CO₂-Emissionen gewährleisten eine hohe Glaubwürdigkeit gegenüber Kunden, Investoren und Geschäftspartner. Die Verifizierung der Ergebnisse ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung erforderlicher SDG-Ziele und ein zentraler Baustein Ihres Nachhaltigkeitsberichts.

Industrieunternehmen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Der TÜV AUSTRIA Kunde hat mittlerweile wichtige Meilensteine erreicht: „Durch die Nutzung von carbon footprint by tami® und die Visualisierung der Ergebnisse konnten wir bereits strategische Entscheidungen zur Emissionsreduktion ableiten. Außerdem ist es uns gelungen von einer staatlichen Förderung zu profitieren.“ Das verdeutlicht, dass es auch in einer emissionsintensiven Branche möglich ist CO2 nachhaltig zu reduzieren, wenn innovative Tools und die Expertise von Fachleuten in Anspruch genommen werden. Das Unternehmen hat somit eine gute Lösung für die Herausforderung eine neutrale CO₂-Bilanz zu erreichen gefunden und das Thema Nachhaltigkeit wurde mittlerweile als fixer Bestandteil in der Unternehmenskultur integriert.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.