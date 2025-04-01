Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates wurde Christian Reisinger offiziell zum Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Jörg Astalosch an, der sein Mandat zurückgelegt hat. Ebenfalls aus dem Gremium ausgeschieden sind die bisherigen Mitglieder Bernhard Matzner und Martin Zehnder.

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Die Mehrheitsaktionärin Robau Beteiligungsgesellschaft wird künftig drei Aufsichtsratsmitglieder stellen - Gernot Hofer, CEO der Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Florian Hutter, Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG, und Friedrich Roithner, Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft. Neben Reisinger bleiben Stefan Wagner sowie die vom Betriebsrat entsandten Mitglieder Rudolf Aichinger, Christian Altendorfer und Wolfgang Untersperger in dem Gremium.