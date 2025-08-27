Die Unternehmensberatung SISCON zählt laut dem aktuellen Berater-Ranking 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen erreichte Platz 2 in der Kategorie „Restrukturierungsberatung“.

Mit dieser Platzierung wird SISCON für seine besondere Kompetenz in einem anspruchsvollen Beratungsfeld ausgezeichnet. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Situationen unterstützt das Unternehmen seine Klient:innen mit klarer Analyse, transparenter Kommunikation und konsequenter Umsetzungsorientierung.