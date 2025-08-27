Österreichs beste Unternehmensberater : SISCON erreicht Platz 2 in der Restrukturierungsberatung im Berater-Ranking 2026
Die Unternehmensberatung SISCON zählt laut dem aktuellen Berater-Ranking 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen erreichte Platz 2 in der Kategorie „Restrukturierungsberatung“.
Mit dieser Platzierung wird SISCON für seine besondere Kompetenz in einem anspruchsvollen Beratungsfeld ausgezeichnet. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Situationen unterstützt das Unternehmen seine Klient:innen mit klarer Analyse, transparenter Kommunikation und konsequenter Umsetzungsorientierung.
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Umsetzungskompetenz als Schlüssel in der Restrukturierung
Mag. Wolfgang Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter von SISCON, sieht die Auszeichnung als Bestätigung und Ansporn zugleich: „Diese wiederholte Auszeichnung ist für uns mehr als eine Bestätigung – sie ist Ansporn. Gerade in einem wirtschaftlichen Umfeld, das Unternehmen vor immer neue Herausforderungen stellt, zeigt sie, dass verlässliche Partnerschaft, Transparenz und echte Umsetzungskompetenz den Unterschied machen. Wir sind stolz, unseren Klient:innen Jahr für Jahr mit derselben Konsequenz und Leidenschaft zur Seite stehen zu dürfen.“
Die Platzierung im Bereich Restrukturierungsberatung unterstreicht die Fähigkeit von SISCON, Unternehmen in komplexen Phasen wirksam zu begleiten. Im Fokus stehen dabei tragfähige Lösungen, belastbare Entscheidungsgrundlagen und eine Umsetzung, die nachhaltige Stabilisierung und neue Perspektiven ermöglicht.
Top-Platzierung als Beleg für Beratungsqualität und Kundennutzen
Das jährlich erscheinende Berater-Ranking gilt als wichtige Standortbestimmung der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Umsetzungsstärke, Branchenwissen, Flexibilität und der konkrete Mehrwert für Auftraggeberinnen und Auftraggeber.
Die aktuelle Top-Platzierung zeigt, dass SISCON mit seinem verlässlichen, transparenten und umsetzungsstarken Beratungsansatz eine starke Position im österreichischen Consulting-Markt einnimmt.