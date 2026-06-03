Die SHS Unternehmensberatung wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erneut als beste Beratung in der Kategorie „Organisationsberatung“ ausgezeichnet. Mit Platz 1 steht SHS damit zum zweiten Mal in Folge an der Spitze eines zentralen Beratungsfeldes der heimischen Wirtschaft.

Die Auszeichnung bestätigt die konsequente Spezialisierung von SHS auf Organisationsentwicklung, Change Management und unternehmerische Transformation. Gerade in Zeiten ständigen Wandels gewinnt die Fähigkeit, Strukturen wirksam weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich zu begleiten, weiter an Bedeutung.