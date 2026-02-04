Die Technikum Wien Academy erreicht im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN gleich doppelte Spitzenwerte: Sie belegt in den Kategorien Informationstechnologie und Künstliche Intelligenz jeweils den ersten Platz. Für die branchenweite Studie wurden 250 Personalverantwortliche sowie 250 Teilnehmer:innen von Weiterbildungsprogrammen zu Qualität, Inhalt, Vortragenden und Wissenstransfer bei insgesamt 75 Anbietern befragt. Die Technikum Wien Academy setzte sich damit gegen 18 (IT) bzw. 17 (KI) weitere Anbieter durch.

"'Seminar buchen und abhaken' ist vorbei. Unser Anspruch ist es, IT- und KI-Kompetenzen so zu vermitteln, dass sie unmittelbar im Arbeitsalltag wirksam werden und Unternehmen helfen, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Die wiederholte Auszeichnung als bester Seminaranbieter im IT-Bereich (zum zweiten Mal in Folge) sowie die erstmalige Prämierung im Bereich KI bestätigen diesen konsequent praxis- und zukunftsorientierten Zugang in unseren Weiterbildungen", so Mathias Forjan, Geschäftsführer der Technikum Wien Academy.