Österreichs beste Weiterbildungen 2026 : KEC an der Spitze im Seminaranbieter-Ranking 2026 im Bereich Facility Management
Im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erreicht Kanzian Engineering & Consulting (KEC) den ersten Platz in der Kategorie Facility Management. Grundlage dieses Erfolgs ist eine umfassende Branchenstudie, in der 250 Personalverantwortliche sowie 250 Weiterbildungsteilnehmer die Qualität von Inhalten, Vortragenden und Wissensvermittlung bei 75 Anbietern bewerteten. In ihrer Kategorie konnte sich KEC klar durchsetzen.
"Viele Stammkunden bestätigen unseren Weg, praxisorientierte, aktuelle und anwendungsfreundliche Seminare zu veranstalten. Der persönliche Austausch unter den Teilnehmern, Kamingespräche, in denen das tagsüber Erarbeitete gefestigt wird und die hohe Kompetenz der Vortragenden werden bei den KEC-Seminaren besonders geschätzt und das seit bereits 27 Jahren! Von der Industrie über Bildungseinrichtungen oder Familienbetriebe quer durch alle Branchen: der Teilnehmer-Mix bestätigt das große Interesse an unseren Seminaren", so Rudolf Kanzian.
Weiterbildung im Facility Management neu gedacht
In einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld ist kontinuierliche Weiterbildung ein entscheidender Faktor – insbesondere im Facility Management, das immer komplexeren Anforderungen unterliegt. KEC hat sich in diesem Bereich als führender Anbieter etabliert und bietet über die firmeneigene KEC-Akademie ein klar strukturiertes, modulares Weiterbildungskonzept, das gezielt Fachkräfte zu anerkannten Experten ausbildet.
Ein besonderes Merkmal der Akademie ist der praxisnahe Ansatz. Da KEC selbst nach allen relevanten Managementsystemen zertifiziert ist und die Trainer aktiv in Beratung und Zertifizierung tätig sind, fließen aktuelle Entwicklungen direkt in den Unterricht ein. Das Angebot umfasst Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Umwelt, Energie, Qualität, Sicherheit und Risiko, wobei der modulare Aufbau den flexiblen Erwerb von Spezialwissen – etwa zu Normanforderungen oder Audittechniken – ermöglicht.
Die hohe Qualität der Bildungsangebote wurde bereits 2022 mit der Aufnahme ins Ö-Cert offiziell bestätigt. Diese Auszeichnung steht für österreichweit anerkannte Qualität und Transparenz in der Erwachsenenbildung und erleichtert Teilnehmer:innen zusätzlich den Zugang zu Förderungen.
Geleitet wird die KEC-Akademie von DI Dr. Rudolf Kanzian, der seit 1998 in der Erwachsenenbildung tätig ist. Mit seiner langjährigen Erfahrung und der klaren Ausrichtung auf Praxisrelevanz prägt er maßgeblich den Erfolg der Akademie und trägt dazu bei, dass KEC als Bildungsanbieter Maßstäbe im Facility Management setzt.