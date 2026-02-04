Im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erreicht Kanzian Engineering & Consulting (KEC) den ersten Platz in der Kategorie Facility Management. Grundlage dieses Erfolgs ist eine umfassende Branchenstudie, in der 250 Personalverantwortliche sowie 250 Weiterbildungsteilnehmer die Qualität von Inhalten, Vortragenden und Wissensvermittlung bei 75 Anbietern bewerteten. In ihrer Kategorie konnte sich KEC klar durchsetzen.

"Viele Stammkunden bestätigen unseren Weg, praxisorientierte, aktuelle und anwendungsfreundliche Seminare zu veranstalten. Der persönliche Austausch unter den Teilnehmern, Kamingespräche, in denen das tagsüber Erarbeitete gefestigt wird und die hohe Kompetenz der Vortragenden werden bei den KEC-Seminaren besonders geschätzt und das seit bereits 27 Jahren! Von der Industrie über Bildungseinrichtungen oder Familienbetriebe quer durch alle Branchen: der Teilnehmer-Mix bestätigt das große Interesse an unseren Seminaren", so Rudolf Kanzian.