Prozessoptimierung endet nicht beim Anlagendurchsatz. Auch bereits eingesetzte Schwefelsäure kann erneut zur Ressource werden. In Raffinerien und chemischen Prozessen dient sie unter anderem als Katalysator oder Prozessmedium. Durch Wasser, Kohlenwasserstoffe, Metalle oder andere Verunreinigungen kann sie dabei ihre erforderliche Qualität verlieren. Statt diese sogenannte „Spent Acid“ ausschließlich als Entsorgungsstrom zu behandeln, lässt sich Schwefelsäure daraus wieder zurückgewinnen.

Bei der thermischen Regeneration, auch Spent Acid Recovery (SAR), wird belastete Abfallsäure bei Temperaturen um 1.000 °C zerlegt. Der entstehende SO₂-haltige Gasstrom wird gereinigt, zu SO₃ oxidiert und anschließend wieder zu konzentrierter Schwefelsäure umgesetzt. Aus einem belasteten Stoffstrom entsteht so erneut ein industriell nutzbarer Grundstoff. (Quellen: Digital Refining; P&P Industries)

Auch bei diesem Verfahren kann der Prozessgasstrom die Kapazität begrenzen. Wird ein Teil der Verbrennungsluft durch Sauerstoff ersetzt, sinkt der Stickstoffeintrag und damit das zu bewegende Gasvolumen. Bei gasstrombegrenzten Anlagen kann dadurch mehr Abfallsäure verarbeitet werden. Messer bietet Sauerstoffanreicherung auch für die thermische Regeneration von Abfallschwefelsäure an. Ob sie zusätzlichen Durchsatz ermöglicht, hängt von der jeweiligen Anlagenkonfiguration ab.

Dabei setzt auch die Sauerstoffanreicherung selbst technische Grenzen. Dokumentierte SAR-Anwendungen zeigen, dass insbesondere höhere Flammentemperaturen und die NOx-Bildung bei der Auslegung berücksichtigt werden müssen. Zusätzlicher Durchsatz ist daher nur innerhalb der thermischen und emissionsseitigen Betriebsgrenzen der Anlage möglich. (Quelle: BC Insight, 2024)

Wie groß der Effekt im Einzelfall ausfallen kann, zeigt eine SAR-Anlage bei einem deutschen Produzenten von Schwefelsäurederivaten. Die vorhandenen Kapazitäten waren vollständig ausgelastet, Nachfragespitzen konnten nicht bedient werden. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Wärmetauscher reicherte Messer den Luftstrom auf 27,8 Prozent Sauerstoff an. Dadurch ließ sich die Leistung des Schwefelsäurespaltofens um 52 Prozent steigern. Der Luftstrom wurde dabei konstant gehalten, um die zusätzlich entstehende Wärme über die bestehende Infrastruktur abführen zu können.