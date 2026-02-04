Der VNL – Verein Netzwerk Logistik sichert sich im aktuellen Ranking der besten Fortbildungsangebote 2026 im Bereich Logistik den hervorragenden zweiten Platz. Die vom INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte Branchenstudie basiert auf der Befragung von 250 Personalentscheidern und 250 Teilnehmern von Weiterbildungsprogrammen. Bewertet wurden unter anderem Qualität der Inhalte, Kompetenz der Vortragenden und Effizienz der Wissensvermittlung – insgesamt wurden 75 Anbieter analysiert.

"Wir werden 2026 unser Aus- und Weiterbildungsangebot gezielt ausbauen und gleichzeitig unsere internationalen Aktivitäten weiter intensivieren. In Zukunft soll auch das soziale Engagement stärker in die VNL-Arbeit integriert werden, um durch Logistik besser humanitäre Unterstützung leisten zu können", so VNL-Obmann Franz Staberhofer.