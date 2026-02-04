Beste Weiterbildungen Österreich 2026 : VNL sichert sich Rang 2 im österreichweiten Seminaranbieter-Ranking 2026
Der VNL – Verein Netzwerk Logistik sichert sich im aktuellen Ranking der besten Fortbildungsangebote 2026 im Bereich Logistik den hervorragenden zweiten Platz. Die vom INDUSTRIEMAGAZIN beauftragte Branchenstudie basiert auf der Befragung von 250 Personalentscheidern und 250 Teilnehmern von Weiterbildungsprogrammen. Bewertet wurden unter anderem Qualität der Inhalte, Kompetenz der Vortragenden und Effizienz der Wissensvermittlung – insgesamt wurden 75 Anbieter analysiert.
"Wir werden 2026 unser Aus- und Weiterbildungsangebot gezielt ausbauen und gleichzeitig unsere internationalen Aktivitäten weiter intensivieren. In Zukunft soll auch das soziale Engagement stärker in die VNL-Arbeit integriert werden, um durch Logistik besser humanitäre Unterstützung leisten zu können", so VNL-Obmann Franz Staberhofer.
VNL bietet praxisnahe Antworten auf aktuelle Logistikherausforderungen
In einer zunehmend vernetzten und globalisierten Wirtschaft spielen Logistik, Einkauf und Supply Chain Management eine zentrale Rolle für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Der VNL überzeugt dabei mit einem modernen und praxisorientierten Weiterbildungsportfolio, das gezielt auf die Herausforderungen eines dynamischen Marktumfelds eingeht.
Das Angebot des VNL reicht von Fachseminaren über Zertifikatslehrgänge bis hin zu unternehmensspezifischen Schulungskonzepten. Besonders im Fokus stehen Themen wie digitale Transformation in der Logistik, Nachhaltigkeit in Lieferketten und Risikomanagement im Supply Chain Umfeld. Dank der engen Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Industrie und Wissenschaft bietet der VNL zukunftsorientierte Bildungsformate, die Theorie und Praxis effektiv verbinden.