Ein Industriebetrieb lässt sich nicht beliebig lange stilllegen, nur weil Rohrleitungen erneuert oder Anlagen erweitert werden müssen. Viele Unternehmen nutzen deshalb geplante Wartungsfenster, Wochenenden oder Revisionszeiten für größere Arbeiten. Innerhalb dieser Zeit muss alles funktionieren: Die alten Leitungen werden entfernt, neue Rohrleitungsabschnitte installiert, geprüft und rechtzeitig wieder in Betrieb genommen.

Besonders anspruchsvoll sind solche Projekte in bestehenden Produktionsanlagen. Dort müssen Montageteams mit beengten Platzverhältnissen, vorhandener Infrastruktur und betrieblichen Sicherheitsvorgaben zurechtkommen. Gleichzeitig sollen die Eingriffe möglichst wenig Einfluss auf den Produktionsablauf haben.

Wie wichtig diese Anforderungen für Industrieunternehmen sind, bestätigt auch Christian Rüsche, Geschäftsführer von Viega Österreich. Im Interview mit INDUSTRIEMAGAZIN verweist er darauf, dass Unternehmen vor allem Sicherheit und verlässliche Lösungen erwarten. Geschwindigkeit sei neben Verfügbarkeit, Qualität und Innovationskraft ein wesentliches Merkmal für die Industrie.