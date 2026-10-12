Wo kommt die Viega-Technik in Österreich bereits zum Einsatz?

Rüsche Wir arbeiten mit namhaften Unternehmen aus den verschiedensten Segmenten wie der Pharma-, Automobil- oder der produzierenden Industrie, aber auch aus dem Anlagenbau zusammen.

Wir haben in den vergangenen Jahren also nicht nur viel gelernt, sondern konnten auch stabile Partnerschaften in der Industrie aufbauen. Gleichzeitig steckt in unseren Systemen so viel mehr Mehrwert, den wir potenziellen Kunden natürlich nicht vorenthalten möchten.

Viega hat einen weiteren Produktionsstandort in Deutschland eröffnet. Das ist aus Kostengründen mittlerweile selten geworden.

Rüsche Wir sind ein Familienunternehmen in 5. Generation, das auch in Zeiten wie diesen zukunftsorientiert investiert. Wir denken und agieren langfristig. Wir haben im Saarland ein ehemaliges Michelin-Werk gekauft, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Eine bewusste Entscheidung für eine bestehende Industriefläche und exzellentes Fachkräfte-Know-how in dieser Region.

Dabei ist die Verfügbarkeit unserer Produkte ein großes Thema, die kurzen Wege sind natürlich von großem Vorteil. Innerhalb von 24 Stunden können wir jeden Ort in Europa erreichen. Wir arbeiten im dreistufigen Vertriebsweg, unsere Ware liegt normalerweise bei jedem Sanitärgroßhandel vor Ort.

Durch den neuen Produktionsstandort werden wir außerdem unabhängiger und vor allem schneller. Geschwindigkeit ist neben Verfügbarkeit, Qualität und Innovationskraft ein wichtiges Merkmal für die Industrie.

Viega produziert auch in den USA. Warum ist gerade der US-amerikanische Markt so groß?

Rüsche Wir waren sehr früh in den USA tätig und haben dort Kunststoffrohrsysteme produziert. Vor allem mit unserem Verbindungssystem Megapress konnten wir uns bei Großbauten in Metropolen wie New York erfolgreich behaupten. Damit haben wir eine Lösung gefunden, dickwandige Stahlrohre schnell und sicher zu verpressen. Mittlerweile kommt das System auch in der europäischen Industrie sehr gut an.

Welche Rolle spielt Innovation für das Industriegeschäft?

Rüsche Wir analysieren permanent, was der Markt braucht und in Zukunft auch brauchen wird. In den vergangenen Jahren haben wir beispielsweise mit Megapress oder einem Kühl- und Heizsystem aus korrosionsbeständigem Edelstahl neue Produkte auf den Markt gebracht, die den Anforderungen und Herausforderungen unserer Kunden, auch in der Industrie, gerecht werden.

Gleichzeitig stellen wir unser Produktportfolio permanent infrage: Ist das das Richtige? Gehen wir in die richtige Richtung? Wie sieht die Zukunft aus? Welche Trends kommen? Das betrifft einerseits die Produktebene, geht aber weit darüber hinaus – etwa in Richtung digitale Planung, Trinkwasserkompetenz, Services und Seminare oder der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen.

Wenn Sie das Industrieangebot von Viega auf den Punkt bringen: Was sind die entscheidenden USPs?

Rüsche Unser weltweites Netzwerk von über 5.700 Mitarbeitenden und eigenen Werken, die uns eine globale Projektkompetenz bei gleichzeitiger regionaler Verlässlichkeit ermöglichen. Für unsere Kunden bedeutet das: funktionierende Lieferketten, zuverlässige Verfügbarkeit und die geballte Expertise aus internationalen Best-Practice-Projekten.

Dazu kommt, dass wir selbst ein produzierendes Industrieunternehmen und damit auch unser bester Sparringspartner sind. Wir haben 127 Jahre Erfahrung, gerade auch im Bereich Industrie. Als weltweit tätiges Unternehmen verfügen wir über einen großen Innovations- und Erfahrungsschatz, den wir natürlich in die Industrie mitnehmen. Viele Innovationen sind schließlich daraus entstanden, dass wir selbst nach Lösungen gesucht haben, um besser oder effizienter zu werden. Ein entscheidender USP ist aber natürlich unser Viega-Seminarcenter hier am Attersee, hier haben wir uns ganz klar dem Wissensaustausch mit unseren Kunden verschrieben.