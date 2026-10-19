Wie wichtig kurze Reaktionszeiten sein können, zeigt ein Beispiel aus der industriellen Instandhaltung, das das Familienunternehmen Viega aus der Praxis schildert. Durch eine Kollision mit einem Gabelstapler wurde eine verzinkte 1 Zoll Druckluftleitung beschädigt.

Das Unternehmen verfügte über ein eigenes Instandhaltungsteam sowie das benötigte Presswerkzeug und auch über die benötigten Pressverbinder. Die Mitarbeitenden konnten dank der kalten Pressverbindungstechnik deshalb unmittelbar vor Ort eingreifen. Nach Angaben von Viega war die Leitung innerhalb von rund 30 Minuten repariert. Die Produktion konnte nach einer kurzen Unterbrechung direkt wieder anlaufen.

Für eine schnelle Wiederinbetriebnahme waren sowohl die eingesetzte Rohrverbindungstechnik als auch eine gute Vorbereitung auf den Schadensfall von entscheidender Bedeutung. Die Werkzeuge und gängige Ersatzteile mussten nicht erst beschafft werden, auch die Wartezeit auf einen externen Dienstleister fiel aus.

Für Unternehmen mit einem eigenen Instandhaltungsteam kann es daher sinnvoll sein, häufig benötigte Pressverbinder und die dazugehörigen Presswerkzeuge gezielt zu bevorraten. Besonders bei Störungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten kann diese Vorbereitung jede Menge Zeit und Ärger ersparen.