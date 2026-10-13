Eine der ersten Aufgaben für Unternehmen besteht deshalb darin, ihre Rolle nach der PPWR zu bestimmen. Die Verordnung unterscheidet unter anderem zwischen Erzeugern, Importeuren, Vertreibern, Herstellern und Lieferanten. An diese Rollen sind unterschiedliche Verpflichtungen geknüpft.

Als Erzeuger gilt etwa, wer eine Verpackung oder ein verpacktes Produkt unter eigenem Namen oder eigener Marke herstellt oder entwickeln oder herstellen lässt. Importeur ist, wer in der EU ansässig ist und Verpackungen aus einem Drittland in der Union in Verkehr bringt. Als Vertreiber gilt grundsätzlich ein Akteur der Lieferkette, der Verpackungen auf dem Markt bereitstellt, ohne Erzeuger oder Importeur zu sein.

Gerade diese Zuordnung ist derzeit nicht immer einfach. Die WKO weist auf praktische Auslegungsfragen und teilweise inkonsistente Definitionen hin. Hinzu kommt in Österreich, dass die nationale Begleitgesetzgebung noch aussteht und sich die Rollen nach bestehendem Abfallwirtschaftsgesetz und PPWR teilweise unterscheiden.