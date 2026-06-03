Die Unternehmensberatung „die Berater“ zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den besten Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen erreichte gleich in drei Bereichen starke Platzierungen: Platz 3 in der Kategorie „Human Capital“, Platz 3 in der Kategorie „Sustainability“ sowie Platz 3 in der Branche „Handel und Konsumgüter“.

Mit diesen Top-Platzierungen wird „die Berater“ für seine breite Beratungskompetenz ausgezeichnet – von Personal- und Organisationsentwicklung über nachhaltige Transformationsprozesse bis hin zur Begleitung von Unternehmen im dynamischen Handels- und Konsumgüterumfeld.