Österreichs beste Berater 2026 : Unternehmens-Beratung: Detecon zählt zu Österreichs führenden Beratungen für IT, Digitalisierung und Logistik
Die Unternehmensberatung Detecon zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den führenden Beratungshäusern im österreichischen Markt. Das Unternehmen erreichte den 1. Platz in der Branche „Transport, Verkehr, Logistik“, den 2. Platz in der Kategorie „IT-Strategie & Implementierung“ sowie den 3. Platz im Bereich „Digitalisierung“.
Diese starken Platzierungen unterstreichen die hohe fachliche Expertise, Technologiekompetenz und Umsetzungskraft von Detecon bei der Begleitung von Unternehmen in digitalen und strukturellen Transformationsprozessen. Besonders in mobilitätsnahen Branchen, bei komplexen IT-Fragestellungen und in der digitalen Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen zählt Detecon damit zu den besonders leistungsstarken Beratungshäusern am österreichischen Markt.
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Digitale Transformation strategisch und wirksam gestalten
Zur Auszeichnung im Bereich Digitalisierung erklärt Johann Kahrer: „Die Auszeichnung als eine der führenden Beratungen für Digitalisierung bestätigt unsere Arbeit: Für uns bedeutet Digitalisierung, Geschäftsprozesse neu zu denken, Daten konsequent nutzbar zu machen und Technologien wie Automatisierung, Analytics und Künstliche Intelligenz dort einzusetzen, wo sie echten Mehrwert schaffen. Gemeinsam mit unseren Kund:innen entwickeln wir Lösungen, die strategisch tragfähig, operativ umsetzbar und in der Organisation wirksam sind. Dabei bringen wir unsere breite Expertise über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg ein – von digitalen Steuerungsmodellen bis hin zur Weiterentwicklung moderner Finanzorganisationen. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und begleiten Unternehmen weiterhin wirkungsvoll bei ihrer digitalen Transformation.“
Von Logistik bis IT: Beratung mit Technologie- und Branchenfokus
Die erneute Spitzenplatzierung in der Branche „Transport, Verkehr, Logistik“ bestätigt die besondere Branchenkompetenz von Detecon in einem Umfeld, das stark von Digitalisierung, Vernetzung und neuen Mobilitätsanforderungen geprägt ist. Dazu sagt Hendrik Frecken: „Die erneute Auszeichnung als beste Beratung für TTL unterstreicht unseren Anspruch, Unternehmen mit fachlicher Kompetenz, praxisnahen Lösungen und individueller Betreuung nachhaltig zu begleiten. Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines engagierten Teams sowie des vertrauensvollen Austauschs mit unseren Kund:innen und Partner:innen. In der gemeinsamen Projektarbeit gestalten wir die digitale Zukunft von Mobilität und Logistik. Ein großer Dank gilt dabei auch unserem Detecon Rail Competence Center, das es uns ermöglicht, mit technologischer Expertise und vor allem dezidiertem Branchenwissen zu überzeugen.“
Auch im Bereich „IT-Strategie & Implementierung“ konnte Detecon mit Platz 2 eine Top-Position erzielen. Angesichts rasanter technologischer Entwicklungen gewinnt die Verbindung von strategischer Orientierung und konsequenter Umsetzung weiter an Bedeutung. Tim Herbstrith erklärt dazu: „Technologie entfaltet ihren Wert erst dann, wenn sie strategisch durchdacht und konsequent umgesetzt wird. Gerade angesichts der rasanten Entwicklungen – insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und agentenbasierter Lösungen – stehen Unternehmen vor neuen Chancen, aber auch vor wachsender Unsicherheit in Bezug auf Orientierung, Priorisierung und verantwortungsvollen Einsatz. Genau hier setzen wir an: Wir helfen unseren Kunden, aus technologischen Möglichkeiten konkrete Wettbewerbsvorteile zu entwickeln und diese erfolgreich zu realisieren. Unser Ansatz verbindet fundierte IT-Strategie mit operativer Umsetzungskompetenz und stellt den Menschen als zentralen Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt. Über die erneute Auszeichnung freuen wir uns sehr – sie ist für uns eine wertvolle Bestätigung unseres Ansatzes.“
INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking bestätigt Detecons Beratungsansatz
Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als fundierte Standortbestimmung der heimischen Beratungslandschaft. Bewertet werden unter anderem Expertise, Innovationsstärke, Umsetzungsfähigkeit sowie der konkrete Mehrwert für Kund:innen. Die aktuellen Platzierungen zeigen, dass Detecon Unternehmen nicht nur bei strategischen Fragestellungen begleitet, sondern digitale Transformation, IT-Modernisierung und branchenspezifische Veränderungsprozesse wirksam in die Umsetzung bringt.