Die Unternehmensberatung Detecon zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den führenden Beratungshäusern im österreichischen Markt. Das Unternehmen erreichte den 1. Platz in der Branche „Transport, Verkehr, Logistik“, den 2. Platz in der Kategorie „IT-Strategie & Implementierung“ sowie den 3. Platz im Bereich „Digitalisierung“.

Diese starken Platzierungen unterstreichen die hohe fachliche Expertise, Technologiekompetenz und Umsetzungskraft von Detecon bei der Begleitung von Unternehmen in digitalen und strukturellen Transformationsprozessen. Besonders in mobilitätsnahen Branchen, bei komplexen IT-Fragestellungen und in der digitalen Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen zählt Detecon damit zu den besonders leistungsstarken Beratungshäusern am österreichischen Markt.