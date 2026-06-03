Deloitte Austria zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen konnte sich in mehreren zentralen Kategorien und Branchen hervorragend positionieren: Platz 1 in der Kategorie „Steuerberatung“, Platz 1 im Bereich „Mergers & Acquisitions (M&A)”, Platz 2 in der Branche „Banken und Versicherungen“, Platz 1 in der Branche „Familienunternehmen und Mittelstand“ sowie Platz 2 in der Branche „Handel und Konsumgüter“.

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Die starken Platzierungen unterstreichen die breite fachliche Aufstellung von Deloitte Austria und bestätigen die hohe Relevanz eines umfassenden Beratungsansatzes. Besonders in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld gewinnen integrierte Lösungen, fundierte Branchenexpertise und umsetzungsstarke Beratung weiter an Bedeutung.