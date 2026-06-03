Concircle Österreich wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN als Nummer eins in der Kategorie „IT-Strategie & Implementierung“ ausgezeichnet. Damit bestätigt das Beratungsunternehmen seine starke Position in einem strategisch zentralen Themenfeld der industriellen Transformation.

Die Auszeichnung würdigt insbesondere Concircle’s umfassende Expertise bei der digitalen Weiterentwicklung industrieller Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen begleitet Industriekunden bei der Entwicklung und Umsetzung zukunftssicherer IT-Strategien, der Integration moderner Systemlandschaften sowie der nachhaltigen Verankerung digitaler Prozesse in Organisationen.