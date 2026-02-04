Das Cambridge Institute sichert sich den ersten Platz im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN in der Kategorie Sprachen. Grundlage dieses Ergebnisses ist eine umfassende Branchenstudie, in der 250 Personalverantwortliche sowie 250 Teilnehmer von Weiterbildungsprogrammen insgesamt 75 Anbieter hinsichtlich Inhaltsqualität, Kompetenz der Vortragenden und Wissensvermittlung bewerteten. In der Sparte „Sprachen“ setzte sich das Cambridge Institute klar an die Spitze.

"Ich bin stolz auf unser Team, das uns heuer erneut den 1. Platz im Industriemagazin-Ranking für Sprachschulen erarbeitet hat. Es ist einfach großartig, wie wir unsere Kundinnen und Kunden täglich dabei unterstützen können, ihre Sprachziele zu erreichen. Die Freude und das Engagement, mit dem unsere Lehrkräfte und das Admin-Team an die Sache herangehen, sind beeindruckend - und tragen ganz offensichtlich Früchte", so Florian M. Karnutsch, Geschäftsführer, The Cambridge Institute.