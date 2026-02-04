Österreichs beste Weiterbildungen 2026 : Cambridge Institute auf Platz 1: Beste Sprachweiterbildung im Ranking 2026
Das Cambridge Institute sichert sich den ersten Platz im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN in der Kategorie Sprachen. Grundlage dieses Ergebnisses ist eine umfassende Branchenstudie, in der 250 Personalverantwortliche sowie 250 Teilnehmer von Weiterbildungsprogrammen insgesamt 75 Anbieter hinsichtlich Inhaltsqualität, Kompetenz der Vortragenden und Wissensvermittlung bewerteten. In der Sparte „Sprachen“ setzte sich das Cambridge Institute klar an die Spitze.
"Ich bin stolz auf unser Team, das uns heuer erneut den 1. Platz im Industriemagazin-Ranking für Sprachschulen erarbeitet hat. Es ist einfach großartig, wie wir unsere Kundinnen und Kunden täglich dabei unterstützen können, ihre Sprachziele zu erreichen. Die Freude und das Engagement, mit dem unsere Lehrkräfte und das Admin-Team an die Sache herangehen, sind beeindruckend - und tragen ganz offensichtlich Früchte", so Florian M. Karnutsch, Geschäftsführer, The Cambridge Institute.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Englisch als Karriereschlüssel in der globalen Wirtschaft
In einer zunehmend global vernetzten Arbeitswelt sind exzellente Englischkenntnisse ein entscheidender Faktor für beruflichen Erfolg. Ob im internationalen Geschäftsverkehr, bei Vertragsverhandlungen oder im Rahmen globaler Karrieren – Sprachkompetenz öffnet Türen. Das Cambridge Institute Wien bietet passgenaue Weiterbildungsprogramme für Fach- und Führungskräfte, die ihre Englischkenntnisse gezielt ausbauen möchten.
Herzstück des Angebots ist das Cambridge Learning System, das in 21 aufeinander abgestimmten Stufen eine individuelle und flexible Sprachentwicklung ermöglicht. Die Lernenden bestimmen ihr eigenes Tempo und profitieren von einem stark praxisorientierten Ansatz. Ergänzend bietet das Institut spezialisierte Kurse wie Business English, Konversationskurse und Vorbereitungstrainings für Cambridge-Zertifikate, durchgeführt von qualifizierten muttersprachlichen Lehrkräften.
Besonders gefragt sind international anerkannte Englischzertifikate, die sowohl im beruflichen als auch im akademischen Umfeld hohes Ansehen genießen. Als offizielles Testzentrum für IELTS und Cambridge English-Prüfungen bietet das Institut nicht nur optimale Vorbereitung, sondern auch die direkte Prüfungsabnahme – ideal für alle, die international durchstarten wollen.