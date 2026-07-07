Im aktuellen Ranking zählt CONEO damit zu den führenden Steuerberatungsunternehmen Österreichs. Die Platzierung unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, Klient:innen nicht nur in klassischen steuerlichen Fragestellungen zu begleiten, sondern auch bei komplexen Themen wie Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und der optimalen Nutzung steuerlicher Förderinstrumente.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Forschungsprämie, einem zentralen Instrument zur Förderung von Innovation und Entwicklung in Österreich. CONEO begleitet Unternehmen seit vielen Jahren bei der strukturierten und effizienten Nutzung dieser steuerlichen Möglichkeit und verfügt über umfassende Expertise in diesem Bereich.