Österreichs beste MBAs : MBA-Ranking 2025: TU Wien sichert sich zwei Spitzenplätze
Die TU Wien Academy for Continuing Education behauptet erneut ihre Spitzenposition unter den MBA-Anbietern Österreichs: Im aktuellen MBA-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erreicht sie in der Kategorie Professional MBA-Anbieter den ersten Platz und sichert sich auch im Bereich Executive MBA-Anbieter mit Platz zwei eine Spitzenplatzierung.
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„Die Auszeichnung als bester Professional MBA Anbieter im INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking 2025 sehen wir vor allem als Signal: Die Bedeutung technologischer Kompetenz in der Führungskräfteentwicklung rückt zunehmend ins gesellschaftliche Bewusstsein“, so Wolfgang H. Güttel, Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education.
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„Unser besonderer Dank gilt unserer Alumni-Community. Ihre Karrieren zeigen, wie entscheidend es ist, technologische Entwicklungen mit gesellschaftlichem Mehrwert zu verknüpfen – sei es in der Industrie, der Forschung oder im öffentlichen Sektor. Ihr Beitrag inspiriert uns, Lernräume zu schaffen, in denen Zukunftskompetenzen entstehen: vernetztes Denken, Innovationsfähigkeit und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen“, so Wolfgang H. Güttel weiter.
Das Ranking basiert auf einer breit angelegten Studie, die im April 2025 vom Marktforschungsunternehmen Brandscore im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN durchgeführt wurde. Befragt wurden 200 Geschäftsführer:innen und Personalverantwortliche österreichischer Unternehmen. Im Zentrum der Untersuchung stand die Frage, welche postgradualen Programme besonders empfehlenswert sind. Darüber hinaus wurden Karriere- und Gehaltsentwicklungen nach Abschluss der Studiengänge sowie zentrale Entscheidungskriterien bei der Wahl eines MBA-Programms analysiert.