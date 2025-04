Österreichs größter Baukonzern, Strabag SE, konnte sich im Geschäftsjahr 2024 in einem laut Unternehmensangaben „gemischten Marktumfeld“ erfolgreich behaupten. Trotz Herausforderungen im Hochbau erzielte Strabag das beste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte. Der Konzerngewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 823 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montagmorgen offiziell mitteilte.

Auch der Gewinn je Aktie (EPS) entwickelte sich positiv: Er legte von 6,30 Euro auf 7,35 Euro zu, was einem Plus von 17 Prozent entspricht. Die Bauleistung blieb nahezu stabil und belief sich auf 19,24 Milliarden Euro (plus 1 Prozent), während der Umsatz leicht von 17,7 Milliarden Euro auf 17,4 Milliarden Euro zurückging.