Heimo Scheuch ortet "Überreglementierung" : Wienberger-Chef: "Inflationsthematik ist sehr schlecht gemanagt worden"

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist die Inflation in Österreich stärker gestiegen als in den meisten anderen Ländern der Europäischen Union. "Diese Inflationsthematik ist schlecht gemanagt worden, sehr schlecht gemanagt worden", so Wienerberger-Konzernchef Heimo Scheuch. Auch sonst spart der Konzernchef nicht mit Kritik an den politischen Maßnahmen.