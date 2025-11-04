Re:Think: Frau Freudenthaler-Mayrhofer, wir Menschen bevorzugen - Ausnahmen bestätigen die Regel - grundsätzlich stabile Verhältnisse. Jetzt tost geopolitisch ein Orkan und auch Innovationsmanager wünschen sich womöglich ein weniger aufgewühltes Umfeld. Zeit, sich von alten Gewissheiten zu trennen?

Daniela Freudenthaler-Mayrhofer: Wir sind da natürlich in einem Widerspruch, keine Frage. Innovation beschäftigt sich ganz viel mit Veränderung, mit Neuem, mit dem, was kommen wird. Und wir wissen alle, dass das, was kommen wird, anders sein wird. Darum verstehe ich das Bedürfnis nach Stabilität. Wenn man Menschen aufteilt, sagt man im Bausch und Bogen, 20 Prozent treiben von sich aus stark die Veränderung, sie sind intrinsische Motivatoren. Und dann gibt es unter dem Rest etwa 60 Prozent Zaungäste, die sich relativ leicht motivieren lassen, wenn die Innovation plausibel wird und sie viele Anhänger hat da mitzugehen. Aber natürlich lieben wir grundsätzlich die Stabilität.

Wieweit gilt das für Innovationsmanagementabteilungen?

Freudenthaler-Mayrhofer: Es kommt schon darauf an, wie stark es einen am Ende des Tages selber trifft. Ich erlebe es an mir selbst, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man jemand anderen verändert oder sich selbst. Einerseits. Anderseits grenzt sich Innovationsmangement doch deutlich von Change Management ab. Und das ist das schöne. Innovation macht man potenzialgetrieben, es sollen sich Chancen ergeben, neue Technologien entstehen, ein Kundenbedarf befriedigt oder ein neues Geschäftsmodell aufgebaut werden. Auch wenn Innovation keine Verlässlichkeit bringt, geht mit ihr immer die Verlockung einher: Da kommt etwas besseres. Eine neue Welt. Mehr Chancen, neue Potenziale. Mit Innovationsprozessen stelle ich die Stabilität bewusst in Frage. Während hingegen bei einem Change Projekt - etwa der Verlagerung der Produktion von Österreich nach Polen - doch eher stabilisierend eingegriffen wird. In Change Projekten bin ich der getriebene.