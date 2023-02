#5 | “Kill it or bill it”: Kosten für komplexe Produkte oder hohe Servicegrade müssen sich im Preis widerspiegeln. Können Preise nicht durchgesetzt werden, sollten Maßnahmen zur Komplexitäts- bzw. Servicegradreduktion eingeleitet werden, insbesondere bei langsam drehenden Produkten.



#6 | LEA: Bieten Sie preissensiblen Kunden attraktive, günstigere Alternativen an. Reduzieren Sie die Leistungen (streichen Sie zum Beispiel „Nice to have“-Extras) und bieten Sie „Good enough“-Lösungen in Form einer „Less expensive alternative“ (LEA) an.



#7 | Servitization: Schöpfen Sie die hohe Zahlungsbereitschaft im After Sales Bereich mit attraktiven (digitalen) Services ab (zum Beispiel Ersatzteilemanagement, Predictive Maintenance, Ferndiagnose, etc.).