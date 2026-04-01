Metaverse : Wie Daten die Industrie neu definieren
Die industrielle Transformation schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran – und sie zwingt Unternehmen zu einem Balanceakt, der zunehmend anspruchsvoller wird. Steigende Produktkomplexität, wachsender Kostendruck und verkürzte Entwicklungszyklen prägen die Realität in nahezu allen Branchen. „Heute muss die Entwicklung neuer Produkte, Systeme oder Dienstleistungen ein immer schwierigeres Gleichgewicht zwischen Komplexität, Kosten und Geschwindigkeit erreichen“, sagt Dale Tutt, Global Vice President of Industries bei Siemens.
Vor diesem Hintergrund rückt die Digitalisierung zunehmend in den Mittelpunkt strategischer Entscheidungen. Unternehmen investieren verstärkt in digitale Transformationsansätze, insbesondere in den Aufbau umfassender Digitaler Zwillinge. Diese ermöglichen es, reale Produkte und Prozesse virtuell abzubilden und entlang des gesamten Lebenszyklus zu analysieren und zu optimieren. „Investitionen in eine Digitalisierungsstrategie, die auf einem umfassenden Digitalen Zwilling basiert, helfen Unternehmen, die Herausforderungen wachsender Komplexität und enger Budgets zu bewältigen und gleichzeitig schneller Innovationen auf den Markt zu bringen“, so Tutt.
Warum Digitalisierung als strategisches Kontinuum gilt
Dabei zeigt sich, dass die Industrie keineswegs homogen voranschreitet. Während einige Unternehmen bereits tief in digitale Wertschöpfungsmodelle eingetaucht sind, befinden sich andere noch in frühen Phasen der Transformation. Der Unterschied liegt nicht nur im technologischen Reifegrad, sondern auch in der Geschwindigkeit, mit der
ternehmen ihre Prozesse, Strukturen und Geschäftsmodelle anpassen. Digitalisierung ist damit weniger ein Zustand als vielmehr ein Kontinuum – ein Spektrum, das von Insellösungen bis hin zu vollständig integrierten digitalen Ökosystemen reicht. Ein zentrales Zukunftsbild in diesem Kontext ist das industrielle Metaverse. Es beschreibt eine Umgebung, in der Digitale Zwillinge nicht nur existieren, sondern erlebbar werden – vernetzt, interaktiv und in Echtzeit. „Das industrielle Metaverse wird ein Raum sein, in dem Nutzer mit dem umfassenden Digitalen Zwilling interagieren und fundierte Entscheidungen auf Basis präziser Echtzeitdaten treffen können“, erklärt Tutt.
Datenintegration als Schlüsseltechnologie
Technologisch basiert dieses Konzept auf der Integration unterschiedlichster Datenquellen. Produktionsdaten, Konstruktionsinformationen, Simulationsergebnisse und Betriebsparameter werden zusammengeführt und in einer einheitlichen Benutzeroberfläche verfügbar gemacht. Entscheidend ist dabei die Fähigkeit, Daten nicht nur zu aggregieren, sondern auch kontextualisiert auszuwerten – etwa hinsichtlich Zeitbezug oder Wirkung entlang von Prozessketten. Siemens arbeitet laut Tutt intensiv daran, entsprechende Frameworks zu entwickeln, die genau diese Orchestrierung ermöglichen. Parallel dazu gewinnt der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) an Bedeutung. In Kombination mit Hochleistungsrecheninfrastrukturen – oft in Zusammenarbeit mit Hyperscalern – entstehen neue Anwendungen, die weit über klassische Automatisierung hinausgehen.
„Neue Fähigkeiten kombinieren 3D-Visualisierung, Simulation und Fabrikdaten in einer einheitlichen, immersiven Umgebung“, sagt Tutt. Diese Entwicklung eröffnet insbesondere in der Produktionsplanung neue Möglichkeiten.
Von der Simulation zur skalierbaren Fabrik
So können beispielsweise komplette Fabriklayouts virtuell entworfen, getestet und optimiert werden, bevor physische Investitionen erfolgen. KI-gestützte Simulationen erlauben es, hunderte Varianten durchzuspielen und jene Konfiguration zu identifizieren, die Effizienz, Energieverbrauch und Durchsatz optimal vereint. „Ingenieure können Planung, Engineering und Betrieb beschleunigen und datenbasierte Entscheidungen entlang des gesamten Lebenszyklus treffen“, betont Tutt. Der Nutzen geht jedoch über einzelne Projekte hinaus. Unternehmen gewinnen die Fähigkeit, ihre Produktionssysteme flexibel zu skalieren und schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Statt mehrjähriger Planungs- und Umsetzungszyklen können Anpassungen innerhalb weniger Monate erfolgen.
Dies wirkt sich nicht nur auf die Wettbewerbsfähigkeit aus, sondern auch auf Nachhaltigkeitsziele, etwa durch einen effizienteren Energieeinsatz und insgesamt ressourcenschonendere Prozesse. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung auch die Art und Weise, wie Unternehmen Innovation organisieren. Die Grenzen zwischen Entwicklung, Produktion und Betrieb verschwimmen zunehmend. Daten werden zum verbindenden Element, das Silos aufbricht und neue Formen der Zusammenarbeit ermöglicht. Insbesondere in global verteilten Unternehmen entsteht so ein durchgängiger Informationsfluss, der Entscheidungsprozesse beschleunigt und transparenter macht.
Wie strategische Entscheidungen im Transformationsprozess den Unterschied machen
Für viele Unternehmen stellt sich dennoch die Frage nach dem richtigen Einstiegspunkt. Die Bandbreite an Technologien – von Cloud-Plattformen über KI-Anwendungen bis hin zu immersiven Visualisierungstools – ist groß, ebenso die Investitionsanforderungen. Tutt sieht hier vor allem die strategische Klarheit als entscheidenden Faktor: „Unternehmen, die sich konsequent zur Digitalisierung bekennen, werden ihre frühen Vorteile ausbauen und sich deutlich vom Wettbewerb absetzen.“ Diese Aussage verweist auf eine zentrale Dynamik der aktuellen Transformation: Digitalisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. r frühzeitig investiert und die organisatorischen Voraussetzungen schafft, kann Skaleneffekte nutzen und Lernkurven schneller durchlaufen. Unternehmen, die zögern, laufen hingegen Gefahr, strukturell ins Hintertreffen zu geraten.
Wendepunkt für die Industrie
Gerade in einem von Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld gewinnt diese Perspektive an Bedeutung. Volatile Märkte, geopolitische Spannungen und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit erhöhen den Anpassungsdruck. Digitale Technologien bieten hier nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch Resilienz – etwa durch bessere Planbarkeit, höhere Transparenz und schnellere Reaktionsfähigkeit. Der Weg in das industrielle Metaverse ist damit weniger Vision als vielmehr logische Weiterentwicklung bestehender Digitalisierungsstrategien. Entscheidend wird sein, wie konsequent Unternehmen ihre Datenlandschaften integrieren, wie effektiv sie KI einsetzen und wie gut es ihnen gelingt, technologische Innovationen in konkrete Wertschöpfung zu übersetzen.
Für Dale Tutt steht fest, dass sich die Industrie an einem Wendepunkt befindet: „Digitalisierung ermöglicht Innovation, Agilität und Resilienz – und bereitet Unternehmen gleichzeitig auf die Zukunft vor.“ Die kommenden Jahre dürften zeigen, welche Akteure diese Chance nutzen – und wer im globalen Wettbewerb den Anschluss verliert.
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