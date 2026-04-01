Dabei zeigt sich, dass die Industrie keineswegs homogen voranschreitet. Während einige Unternehmen bereits tief in digitale Wertschöpfungsmodelle eingetaucht sind, befinden sich andere noch in frühen Phasen der Transformation. Der Unterschied liegt nicht nur im technologischen Reifegrad, sondern auch in der Geschwindigkeit, mit der



ternehmen ihre Prozesse, Strukturen und Geschäftsmodelle anpassen. Digitalisierung ist damit weniger ein Zustand als vielmehr ein Kontinuum – ein Spektrum, das von Insellösungen bis hin zu vollständig integrierten digitalen Ökosystemen reicht. Ein zentrales Zukunftsbild in diesem Kontext ist das industrielle Metaverse. Es beschreibt eine Umgebung, in der Digitale Zwillinge nicht nur existieren, sondern erlebbar werden – vernetzt, interaktiv und in Echtzeit. „Das industrielle Metaverse wird ein Raum sein, in dem Nutzer mit dem umfassenden Digitalen Zwilling interagieren und fundierte Entscheidungen auf Basis präziser Echtzeitdaten treffen können“, erklärt Tutt.

Datenintegration als Schlüsseltechnologie

Technologisch basiert dieses Konzept auf der Integration unterschiedlichster Datenquellen. Produktionsdaten, Konstruktionsinformationen, Simulationsergebnisse und Betriebsparameter werden zusammengeführt und in einer einheitlichen Benutzeroberfläche verfügbar gemacht. Entscheidend ist dabei die Fähigkeit, Daten nicht nur zu aggregieren, sondern auch kontextualisiert auszuwerten – etwa hinsichtlich Zeitbezug oder Wirkung entlang von Prozessketten. Siemens arbeitet laut Tutt intensiv daran, entsprechende Frameworks zu entwickeln, die genau diese Orchestrierung ermöglichen. Parallel dazu gewinnt der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) an Bedeutung. In Kombination mit Hochleistungsrecheninfrastrukturen – oft in Zusammenarbeit mit Hyperscalern – entstehen neue Anwendungen, die weit über klassische Automatisierung hinausgehen.

„Neue Fähigkeiten kombinieren 3D-Visualisierung, Simulation und Fabrikdaten in einer einheitlichen, immersiven Umgebung“, sagt Tutt. Diese Entwicklung eröffnet insbesondere in der Produktionsplanung neue Möglichkeiten.

Von der Simulation zur skalierbaren Fabrik



So können beispielsweise komplette Fabriklayouts virtuell entworfen, getestet und optimiert werden, bevor physische Investitionen erfolgen. KI-gestützte Simulationen erlauben es, hunderte Varianten durchzuspielen und jene Konfiguration zu identifizieren, die Effizienz, Energieverbrauch und Durchsatz optimal vereint. „Ingenieure können Planung, Engineering und Betrieb beschleunigen und datenbasierte Entscheidungen entlang des gesamten Lebenszyklus treffen“, betont Tutt. Der Nutzen geht jedoch über einzelne Projekte hinaus. Unternehmen gewinnen die Fähigkeit, ihre Produktionssysteme flexibel zu skalieren und schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Statt mehrjähriger Planungs- und Umsetzungszyklen können Anpassungen innerhalb weniger Monate erfolgen.

Dies wirkt sich nicht nur auf die Wettbewerbsfähigkeit aus, sondern auch auf Nachhaltigkeitsziele, etwa durch einen effizienteren Energieeinsatz und insgesamt ressourcenschonendere Prozesse. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung auch die Art und Weise, wie Unternehmen Innovation organisieren. Die Grenzen zwischen Entwicklung, Produktion und Betrieb verschwimmen zunehmend. Daten werden zum verbindenden Element, das Silos aufbricht und neue Formen der Zusammenarbeit ermöglicht. Insbesondere in global verteilten Unternehmen entsteht so ein durchgängiger Informationsfluss, der Entscheidungsprozesse beschleunigt und transparenter macht.