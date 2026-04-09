Die industrielle Transformation verlangt nach neuen Formaten für Austausch und Orientierung. Genau hier setzt die Intertool × Schweissen 2026 an. Das Messeduo in Wels versteht sich nicht mehr nur als Produktschau, sondern als Plattform, auf der sich technologische Innovation, wirtschaftspolitische Zielsetzungen und unternehmerische Praxis treffen. Von der Messe zur Zukunftsplattform. Im Zentrum steht ein weiterentwickeltes Messekonzept, das über die klassische Ausstellung hinausgeht. Die Intertool × Schweissen versteht sich als vernetztes Ökosystem aus Technologie, Wissen, Dialog und Nachwuchsförderung.

Thematisch strukturierte Bereiche – von Fertigung und Automatisierung über Robotik bis hin zu Mikrobearbeitung – ermöglichen eine Orientierung entlang realer industrieller Wertschöpfungsketten. Ergänzt wird dies durch neue Präsentationsformate, kuratierte Sonderflächen und ein erweitertes Vortragsprogramm. Der Anspruch ist klar formuliert: Die Messe soll nicht nur Produkte zeigen, sondern Perspektiven eröffnen und Diskussionen anstoßen. Damit wird sie zu einem Ort, an dem Zukunftsbilder für die Industrie konkret werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Fachkräftesicherung.

Mit Formaten wie dem interaktiven Nachwuchstag „SkillQuest“ wird Industrie für junge Zielgruppen erlebbar gemacht. Damit reagiert die Branche auf eine ihrer größten Herausforderungen: den steigenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. Gleichzeitig rückt die Messe industrielle Wertschöpfung stärker ins Blickfeld. Spezielle Ausstellungsbereiche wie die Lohnfertiger-Area zeigen die Bedeutung flexibler Produktionspartner und schaffen neue Ansatzpunkte für Kooperationen.

Bibus auf der Intertool

Im Fokus des Messeauftritts des technischen Lösungsanbieters Bibus (Halle 20, Stand 0621) stehen praxisnahe Exponate und aktuelle Technologien: Dazu zählt ein hydraulisches Raupenfahrzeug, das einen Fahrantrieb für mobile Arbeitsmaschinen anschaulich demonstriert.

Ergänzt wird dies durch Unterwasser-Aktuatoren vom Partner Bansbach für anspruchsvolle Einsatzbedingungen sowie eine Cobot Transfer Unit von Thomson, die als 7. Achse den Arbeitsbereich kollaborativer Roboter erweitert. Darüber hinaus präsentiert BIBUS Austria einen kompakten DLP-3D-Drucker von Asiga für hochpräzise Anwendungen sowie Vakuumförderer für Pulver und Schüttgut.

Besucherinnen und Besucher erhalten zudem einen Überblick über das gesamte Portfolio in den Bereichen Hydraulik, Antriebstechnik, Dämpfungstechnik, Pneumatik, Umwelttechnik und additive Fertigung. BIBUS Austria versteht sich dabei als technischer Komplettanbieter – von einzelnen Komponenten bekannter Marken bis hin zu kundenspezifischen Baugruppen und Systemlösungen.