Mit der ersten „all about automation“ in Wels etabliert sich ein neues Messeformat für die österreichische Automatisierungsindustrie. Am 20. und 21. Mai 2026 wird die Messe Wels zum Treffpunkt für Anbieter und Anwender aus Industrie, Maschinen- und Anlagenbau. Der Anspruch: maximale inhaltliche Dichte bei gleichzeitig hoher Besuchereffizienz. Im Zentrum steht ein breit gefächertes Ausstellerfeld. Von international tätigen Technologieführern bis hin zu regionalen Systemintegratoren reicht das Spektrum. Präsentiert werden Lösungen aus Steuerungs- und Antriebstechnik, Sensorik, Robotik, Bildverarbeitung sowie Industrial Software und IIoT. Ergänzt wird das Angebot durch Engineering-Dienstleister und Spezialisten für Schaltschrank- und Verbindungstechnik. Breite entlang der gesamten Wertschöpfung.

Die Messe bildet nicht nur Komponentenhersteller ab, sondern deckt die gesamte Automatisierungswertschöpfung ab. Damit entsteht ein Überblick über Technologien ebenso wie über konkrete Umsetzungskompetenz. Gerade diese Kombination gilt als wesentliches Merkmal des Formats. Fachbesucher treffen sowohl auf globale Anbieter als auch auf lokal verankerte Partner, die maßgeschneiderte Lösungen realisieren. In dieser Breite war ein derartiges Angebot in Österreich bislang nicht verfügbar. Unterstützt wird die Veranstaltung durch ein Netzwerk an Partnern, darunter Automate Upper Austria sowie die Strategische Partnerschaft Sensorik.

Der Smart Badge fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Besucher und Aussteller. Durch einfache Scans werden Daten übertragen und Inhalte gespeichert. Nach der Messe stehen alle Kontakte und Informationen gebündelt zur Verfügung – ein Ansatz, der insbesondere in komplexen Projektumfeldern Vorteile bietet.