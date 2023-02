Das deutsche Logistiksoftware-Unternehmen Transporeon wird für 1,88 Milliarden Euro in die USA verkauft. Die Industrietechnologie-Firma Trimble übernimmt die Firma von dem europäischen Finanzinvestor Hg, wie die Beteiligten am späten Montagabend mitteilten. Die Londoner Hg hatte Transporeon erst vor drei Jahren vom Rivalen TPG gekauft, nach Medienberichten für gut 700 Millionen Euro, und seither mit Zukäufen ausgebaut.



Die im Jahr 2000 gegründete Firma aus Ulm mit rund 1.400 Mitarbeitern vernetzt Logistikfirmen, Lieferanten, Verlader und Einzelhändler auf einer Cloud-Plattform. An das System sind nach Transporeon-Angaben inzwischen 145.000 Spediteure angeschlossen, vor allem in Europa. Über die Software würden im Jahr 25 Millionen Transporte im Wert von 48 Milliarden Euro abgewickelt. "Transporeon ist eine führende Plattform für vernetzte Supply-Chain-Infrastruktur", sagte Trimble-Chef Rob Painter. "Zudem hat das Unternehmen einen großen Zielmarkt und wächst profitabel." Transporeon-Chef Stephan Sieber will die Plattform unter dem neuen Eigentümer auch in Nordamerika etablieren.



Für das Jahr 2023 erwartet Transporeon nach Angaben von Trimble einen Umsatz von 190 Millionen Euro, das wäre ein Plus von 25 Prozent zum laufenden Jahr. Die operative Umsatzrendite soll dann bei 30 Prozent liegen, was einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von mehr als 60 Millionen Euro entspräche.

Die Londoner Hg hatte die Investmentbank Goldman Sachs mit dem Verkauf beauftragt. Der Finanzinvestor wollte mit dem Weiterverkauf von den gestiegenen Bewertungen in der Logistik-Branche infolge des E-Commerce-Booms profitieren. Deutschland gilt wegen seiner zentralen Lage als größter Logistikmarkt in Europa - größer als Großbritannien und Frankreich zusammen. An Transporeon interessiert waren auch weitere Finanzinvestoren, doch Trimble konnte die Preisvorstellungen von Hg erfüllen.