Frauen in der Logistik : Netzwerk mit Wirkung: VNL-Events stärken Frauen in der Logistik
VNL Women Brunch 2026
E-Commerce und Künstliche Intelligenz verändern die Logistik und das Supply Chain Management grundlegend – und eröffnen Frauen neue Chancen, Rollen und Karrierewege. Beim ersten VNL Women Brunch 2026 am 13. März 2026 in der Unternehmenszentrale der Österreichische Post AG in Wien stehen genau diese Entwicklungen im Mittelpunkt.
Dort soll beleuchtet werden, wie Digitalisierung, Automatisierung und KI Berufsbilder und Prozesse transformieren, welche neuen Rollen speziell für Frauen entstehen und welche Auswirkungen das auf Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmerinnen hat.
Die Fachveranstaltung bietet eine Plattform für Frauen in Logistik und Supply Chain Management. Neben den Impulsen und Vorträgen steht vor allem der persönliche Austausch und das Networking in angenehmer Atmosphäre im Fokus.
Highlights:
· Begrüßung durch Vorstände der Österreichischen Post AG, Barbara Potisk-Eibensteiner (Finanz) und Peter Umundum (Paket & Logistik)
· Impulsvortrag von Sonja Aboulez (Executive Vice President, E-Commerce Solutions, Österreichische Post AG)
· Podiumsdiskussion mit Barbara Potisk-Eibensteiner, Sonja Aboulez, Sylvia Dellantonio (Geschäftsführerin, willhaben ), Manuela Mohr-Zydek (Country Manager Salesforce Austria)
· Moderation: Sylvia Völker (VNL-Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin Sylvia Völker Consult)
13. März 2026, 8.30-12.30 Uhr
Konzernzentrale der Österr. Post AG – Trompetensaal (Rochusplatz 1, 1030 Wien)
Seminar „Verhandeln mit Wirkung – für Frauen“
„Gut verhandelt haben Sie erst dann, wenn Ihr Gegenüber auch künftig wieder mit Ihnen verhandeln möchte.“ Dieses Prinzip bildet die Basis des Seminars für Frauen in der Logistik. Diese lernen, mit klarer Strategie, überzeugender Kommunikation und praxisnahen Übungen Ihre Verhandlungsziele souverän zu erreichen und Ihr Auftreten nachhaltig zu stärken.
Das Angebot richtet sich an Frauen in Führungsfunktionen, High Potentials, Studentinnen sowie Um- und Wiedereinsteigerinnen, die ihre Kompetenz gezielt ausbauen und ihr Netzwerk erweitern möchten.
Referentin Sylvia Völker ist studierte Supply-Chain- und Corporate-Governance-Managerin, Lehrende an Hochschulen und Weiterbildungsplattformen sowie erfahrene Referentin auf Fachkongressen. Bis 2018 leitete sie die gesamte Supply Chain Management Group der Maresi Austria GmbH und ist seit 2019 selbstständig als Seminarleiterin für Supply Chain, Kommunikation und Verhandlungsführung tätig.
Seminartermine (bis Mai 2026):
Oberösterreich: 14. April 2026, 9-16 Uhr
Kellner & Kunz (Boschstraße 37, 4600 Wels)
Wien: 28. April 2026, 9-16 Uhr
tba
Vorarlberg: 06. Mai 2026, 9-16 Uhr
Haberkorn GmbH (Hohe Brücke, 6961 Wolfurt)
Rückblick: Eine wachsende Community für Frauen in Logistik und SCM
Seit dem Auftakt im November 2024 hat sich der VNL Women Brunch als feste Plattform für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Stärkung etabliert. Ziel der Initiative ist es, eine unterstützende und inspirierende Community für Frauen in Logistik, Beschaffung und Supply Chain Management zu schaffen – einen Raum, in dem Erfahrungen geteilt, Wissen weitergegeben und Netzwerke nachhaltig aufgebaut werden.
Den Startschuss setzte der erste Women Brunch in den Räumlichkeiten von TGW Logistics in Marchtrenk. Rund 40 Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, sich kennenzulernen und Perspektiven auszutauschen. VNL-Vorstandsmitglied Sylvia Völker stellte die Vision der Initiative vor: Frauen in Logistik und SCM gezielt zu stärken und aktiven Austausch im Netzwerk zu fördern. Nicole Jauker-Nadschläger, SAP Business Development Managerin bei TGW Logistics, gewährte persönliche Einblicke in ihren beruflichen Werdegang in der Intralogistik. Ergänzt wurde das Programm durch Mentaltrainerin Evelyn Kornmüller, die unter dem Motto „Einfach machen“ konkrete Impulse für Veränderung und Innovationsbereitschaft setzte. Eine Werksführung bei TGW rundete den Auftakt ab.
Im März 2025 folgte ein ausgebuchter Women Brunch in der Zentrale der ÖBB Rail Cargo Group am Wiener Hauptbahnhof. Nach der Begrüßung durch Sylvia Völker und VNL-Netzwerkmanager Bernd Winter sprach Bettina Castillo, Mitglied des Vorstands der ÖBB Rail Cargo Group, über ihren beruflichen Werdegang, strategische Herausforderungen und den Transformationsprozess im Schienengüterverkehr. Im anschließenden Gespräch mit Nachwuchskräften der ÖBB RCG wurde deutlich, wie vielfältig Karrierewege in der Logistik sein können. Die intensive Beteiligung der Teilnehmerinnen unterstrich einmal mehr den offenen Dialogcharakter der Veranstaltung. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen, stärken, vernetzen“ stand neben fachlichen Impulsen vor allem das persönliche Networking im Mittelpunkt.
Auch der Women Brunch im September 2025 knüpfte an diesen Anspruch an. Unter dem Titel „Führen mit Haltung – Frauen gestalten Wirtschaft und Stadt“ diskutierten Doris Felber und Andrea Faast über unternehmerische Verantwortung, strategisches Stadtdenken und die Frage, wie Führungspersönlichkeiten zwischen operativem Alltag und gesellschaftlichem Anspruch Haltung bewahren können.