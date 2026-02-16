E-Commerce und Künstliche Intelligenz verändern die Logistik und das Supply Chain Management grundlegend – und eröffnen Frauen neue Chancen, Rollen und Karrierewege. Beim ersten VNL Women Brunch 2026 am 13. März 2026 in der Unternehmenszentrale der Österreichische Post AG in Wien stehen genau diese Entwicklungen im Mittelpunkt.

Dort soll beleuchtet werden, wie Digitalisierung, Automatisierung und KI Berufsbilder und Prozesse transformieren, welche neuen Rollen speziell für Frauen entstehen und welche Auswirkungen das auf Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmerinnen hat.

Die Fachveranstaltung bietet eine Plattform für Frauen in Logistik und Supply Chain Management. Neben den Impulsen und Vorträgen steht vor allem der persönliche Austausch und das Networking in angenehmer Atmosphäre im Fokus.

Highlights:

· Begrüßung durch Vorstände der Österreichischen Post AG, Barbara Potisk-Eibensteiner (Finanz) und Peter Umundum (Paket & Logistik)

· Impulsvortrag von Sonja Aboulez (Executive Vice President, E-Commerce Solutions, Österreichische Post AG)

· Podiumsdiskussion mit Barbara Potisk-Eibensteiner, Sonja Aboulez, Sylvia Dellantonio (Geschäftsführerin, willhaben ), Manuela Mohr-Zydek (Country Manager Salesforce Austria)

· Moderation: Sylvia Völker (VNL-Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin Sylvia Völker Consult)

13. März 2026, 8.30-12.30 Uhr

Konzernzentrale der Österr. Post AG – Trompetensaal (Rochusplatz 1, 1030 Wien)