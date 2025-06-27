Bei der konstituierenden Sitzung des Wirtschaftsparlaments wurde Harald Mahrer für weitere fünf Jahre als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bestätigt. Das gab die WKÖ am Donnerstag in einer offiziellen Aussendung bekannt. Mahrer steht auch dem ÖVP-Wirtschaftsbund vor, der mit 61,3 Prozent der Stimmen nach den Wahlen im März zwar weiterhin stärkste Fraktion ist, jedoch seine bisherige Zweidrittelmehrheit einbüßte.

In seiner Antrittsrede betonte Mahrer die Notwendigkeit wirtschaftlicher Freiheit: „Wir brauchen weniger staatlichen Zwang, sondern Freiheit vom Staat, um wirtschaftliche Zukunftsvisionen und Träume für dieses Land verwirklichen zu können.“ Österreich sei ein starkes Land, „und es kann sogar ein noch besseres werden, wenn wir uns wieder mehr mit der Zukunft beschäftigen. Die Wirtschaft hat hier eine zentrale Rolle, denn unser Geschäft ist die Zukunft.“

Verpassen Sie keine wichtigen Entwicklungen mehr aus der Wirtschaftskammer, dem Wirtschaftsparlament und der österreichischen Industrie. Abonnieren Sie unser tägliches Daily Briefing „Was in der Wirtschaft wichtig wird“ – werktags um 7 Uhr direkt in Ihre Inbox.