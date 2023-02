Der US-Tech-Konzern Microsoft dürfte sich in Achau, im Bezirk Mödling in Niederösterreich ansiedeln: wie das Magazin "Gewinn" berichtet, wurde bereits im letzten Jahr ein rund 36.700 Quadratmeter großes Grundstück in einem Gewerbegebiet für rund 17,7 Millionen Euro gekauft. Obwohl sich Microsoft - unter Berufung auf Sicherheitsgründe noch bedeckt hält - könnte hier eines von drei geplanten Rechenzentren in Ostösterreich entstehen. Als weitere Standorte für die Rechenzentren gelten Schwechat und Vösendorf. auch hier besitzt Microsoft offenbar Grundstücke.

Microsoft hatte im Oktober 2020 angekündigt, binnen vier Jahren rund eine Milliarde Euro in neue Rechenzentren investieren zu wollen. Österreich wäre damit in Zukunft eine von weltweit 64 Rechenzentrumsregionen.